Carlos Alcaraz entrena con Rafa Nadal

Hace poco más de una año, Carlos Alcaraz Garfia entrenó en Wimbledon con Roger Federer. Y hoy, en la otra punta del mundo, en Melbourne, ha cumplido uno de sus sueños, compartir pista con Rafa Nadal, su ídolo desde que era un niño y comenzaba a pelotear en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar. La sesión de entrenamiento la ha realizado en Melbourne Park, donde a partir de este lunes comienza el Abierto de Australia.





Muchas gracias @RafaelNadal por entrenar conmigo hoy en el @australianopen. Muy feliz de haber disfrutado de esta experiencia unica.

Thank you very much @RafaelNadal for practice with me today at @australianopen. Very happy to have enjoyed this unique experience. pic.twitter.com/NVtsoHk1Jq