Luis Carrión: "Tenemos la obligación de ganar siempre"

Partido difícil el que le espera al FC Cartagena ante el Real Oviedo. Los albinegros se enfrentan al equipo contra el que debutaron en la presente temporada y tuvieron que emplearse a fondo para llevarse un punto del Tartiere. No obstante, las cosas han cambiado y ahora al frente está Luis Carrión. El técnico catalán le ha cambiado la cara al equipo, mostrándose muy diferente en el encuentro ante el Real Sporting.

De hecho, el mismo Carrión ha asegurado que les ha venido muy bien: "El partido de Gijón nos vino bien, para ver que lo que trabajábamos más o menos salía, hay que conseguir los 3 puntos contra el Oviedo, mostrar lo que hemos trabajado durante la semana y que surta efecto, para que poco a poco nuestra confianza y estado anímico mejore", comentaba el entrenador albinegro.

Además, aprovechó para puntualizar los aspectos que más le agradaron de su equipo en el pasado encuentro: Me gustó la situación defensiva, también algunas cosas ofensivas, en la segunda parte estuvimos muy bien, pero nos faltó algo de pausa en el último pase o centro para elegir mejor, pero lo mejoraremos, además tenemos gente de mucha personalidad y calidad arriba para solucionarlo", aseveraba el técnico catalán. Por otro lado, Luis Carrión, afirmaba que en la zona del centro del campo y en situaciones de presión actuaron bien.

Precisamente ese cambio deben plasmarlo ante el Real Oviedo, próximo rival del conjunto albinegro. Carrión asegura que el conjunto carbayón es un equipo bien construido: "Es un equipo bien trabajado, que sabe a lo que juega, con gente grande para la estrategia ofensiva, gente dinámica en banda que sabe buscar espacios€ Es un equipo equilibrado".

Además, Carrión da las claves a los suyos para vencer: "La clave es ser fuertes en defensa, como el otro día ante el Sporting, y ser más agresivos en ataque, ganar el sábado es clave, cambiará todo un poco. Hay que estar mejor que el Oviedo y más acertados". Crecer desde la fortaleza defensiva, clave para ganar.

El entrenador cartagenerista cree que es vital conseguir la victoria e incluso habla de la "obligación de ganar": "Obligación de ganar tenemos siempre. Lo que hay que hacer para ganar al Oviedo es hacer las cosas que más daño les hagan y que ellos no nos hagan lo que mejor se les dé", comentaba Carrión. "No es tan difícil, lo que pasa es que llevamos la losa de tanto tiempo sin ganar, por eso se ve difícil, pero no, hay que estar serios como en Gijón, soltarse, tener personalidad y hacer lo que hemos trabajado, si estamos acertados, estaremos más cerca de ganar", aseguraba el preparador albinegro. Los albinegros deben aprovechar el momento de debilidad por el que pasa el Real Oviedo, que lleva dos semanas sin vencer.

Carrión asegura que su idea de fútbol ya ha calado en el equipo: "Suelo trabajar semanalmente dependiendo cómo hacer daño al rival y cómo no nos hagan. Mi idea en cuanto a lo que es fútbol creo que la han cogido ya, quiero que seamos valientes y atrevidos, afrontando con positividad cada cosa que pase", aseveraba el técnico cartagenerista.

Carrión tiene a dos hombres importantes arriba como son Rubén Castro y Elady. El canario atraviesa una sequía goleadora que Carrión aseguraba debe paliarse generándole más situaciones de gol y aprovechó para elogiarle el trabajo que hizo en Gijón y su implicación. Por otro lado, de Elady aseguraba que "tiene un derroche de energía y fuerza que me gustaría que tuvieran otros".



Satisfecho con el cierre del mercado



El cierre de mercado ha dejado buenas sensaciones en el seno cartagenerista, de igual manera para el míster, que considera que tiene a disposición "una buena plantilla para conseguir el objetivo". Además, asegura que en este tiempo ha visto "un buen trabajo y un cambio en cuanto a la actitud mental".

Carrión asegura que se entiende a la perfección con la comisión deportiva y fue uno de los motivos por los que vino a Cartagena: "La confianza que tengo en el trabajo de Belmonte y Breis, llevamos mucho tiempo hablando, les he ido conociendo y sabía que se podía hacer un equipo bueno, se trabaja muy bien, es un club ambicioso, como yo, se puede crecer juntos, hay que ganar el sábado, salir de esta situación y se pueden conseguir grandes cosas"