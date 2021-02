Carlos Alcaraz se estrenará ante otro jugador de la previa en el Abierto de Australia

El murciano Carlos Alcaraz Garfia ya conoce a su primer rival y el cuadro que tendrá en el Abierto de Australia a partir de la próxima semana. Botic Van de Zandschulp, número 159 del ránking mundial y que también ha llegado al primer Grand Slam de la temporada desde la fase previa que se disputó en Doha, será el jugador al que el joven murciano se medirá en su debut.





Hoy derrota , pero buenas sensaciones, semana muy positiva.Felicitar a @dThiagoMonteiro por su gran nivel. Ahora a preparar @AustralianOpen

Today defeat but good feelings, very positive week. Congratulate @dThiagoMonteiro for his great level. Now to prepare @AustralianOpen ????? pic.twitter.com/3xJXwZOgty