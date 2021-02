Adrián Hernández: "Hay que sacar los tres puntos jugando mal, en el último minuto y de penalti injusto"

El entrenador del Real Murcia, Adrián Hernández, compareció en rueda de prensa previa al crucial enfrentamiento contra el Lorca Deportiva de este domingo.

Antes incluso de comenzar la rueda de prensa, Hernández dejó claro que no iba a entrar en el tema de la semana: el fallo de la Audiencia Provincial que anula la ampliación de capital de 2018. «Nosotros estamos pensando exclusivamente en dar el tres mil por cien en el verde, en cada entrenamiento, en cada día, para dar alegrías a la afición», dijo Hernández. Ve a los jugadores «centrados y responsabilizados en que puedes ser un medio de la solución». «Dirección deportiva, entrenador, cuerpo técnico y jugadores» tienen que ayudar al club «a través de esfuerzo, a través de resultados, que seguro que esclarecen todo». «Esa es ahora mismo nuestra meta», sentenció.

Hernández afirmó que el equipo «está mucho mejor», a pesar de lesiones como la de Marcos Mendes, que no podrá jugar el domingo, y se mostró satisfecho por la imagen que dieron los suyos frente al CSKA, «el equipo titular de un equipo de Champions League». «Vamos puliendo ciertos aspectos y el equipo va a ir creciendo», dijo.

El murciano llamó a respetar su próximo rival, que no ha ganado un solo partido esta temporada: «Si consideramos que ganar al Lorca Deportiva es fácil, ya hemos perdido el partido», dijo. Lo importante es «no caer en exceso de presión, pero tampoco de relajación, y a partir de ahí tendremos nuestras opciones haciendo nuestro trabajo, sabiendo que va a ser un partido muy disputado». Hernández ofreció un análisis de su rival, «un equipo con bastante chispa, que llega bien por banda, tiene presencia en área y gente con mucho bagaje en el mediocampo». «Intentaremos contrarrestar sus puntos fuertes», como el contragolpe, «y agudizar lo que creemos que tiene más débil», apuntó.



Lesión de Iván Pérez

Con respecto a Iván Pérez, otro de los futbolistas lesionados, Hernández dijo que «es una pena» que un futbolista «del todo extraordinario» no consiga «encadenar tres, cuatro semanas de entrenamiento de alta intensidad». «Es verdad que a lo mejor yo no he sabido gestionar la ansiedad de llevarlo poco a poco para traducir sus condiciones en rendimiento", afirmó el entrenador.

Sobre los dos futbolistas cedidos por el Real Murcia al Lorca Deportiva, Melgar y Silvente, Adrián dijo que «van a darlo todo, los conocemos bien, son muy peligrosos e intentaremos controlarlos».

Preguntado por Pablo Herrero, Hernández afirmó que el jugador ha venido lastrado por molestias en el hombro y «al ser propiedad del club, hemos pensado que lo ideal es que juegue y él ha querido ir con el Imperial». «Consideramos que en el futuro puede ser miembro del primer equipo», concluyó.

Adrián Fuentes, extremo de 24 años que ha sido uno de los fichajes de este mercado, solo ha podido disfrutar de una sesión de entrenamiento, pero, según Hernández, «va a estar disponible». «Veremos si está para veinte o para noventa minutos», porque «viene de quince semanas sin competir», aunque «está en forma y nos puede aportar en cualquiera de las tres posiciones de arriba», si bien «a lo mejor donde mejor pueda rendir sea de nueve».

Hernández ha señalado que no han hecho cuentas de cara al final de la primera fase. Solo piensan en el Lorca y van «partido a partido». «Cada vez que hemos hecho cuentas nos costado dos semanas levantarnos», dijo. «Hay que intentar sacar los tres puntos» cada partido, sea como sea, incluso «jugando mal, en el último minuto y de penalti injusto», señaló Hernández. «Tenemos que entender lo vital de cada acción, de cada jugada, de cada balón dividido» en este final de fase.