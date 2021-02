"Nos tenemos que sentar con Mauricio y resolver esta situación de una vez"

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que el murcianismo se hace desde que este martes se conocía la sentencia de la Audiencia Provincial en la que dan la razón a Mauricio García de la Vega, anulando la ampliación de capital llevada a cabo en 2018 y que cambió completamente la confección del accionariado del Real Murcia. Pero los aficionados no son los únicos que no saben lo que va a pasar a partir de ahora ni el papel que va a tener el empresario mexicano dentro del club grana. Los propios consejeros murcianistas, todavía en estado de shock al no entender una derrota que nunca esperaron, son incapaces de dibujar la película de los acontecimientos que va a ocurrir de ahora en adelante dentro de los despachos. Ayer, en la rueda de prensa que dieron en Nueva Condomina, dejaron pocas pistas. No porque no quisieran. Es que realmente nadie sabe qué va a ocurrir.

Todos y cada uno de los actuales gestores del Real Murcia están a la espera de que Mauricio García de la Vega abra la boca. Y es que ahora mismo es el mexicano el que tiene que mover la primera pieza. Será hoy cuando el norteamericano lance un vídeo en el que se pronuncie por primera vez sobre la sentencia que ha respaldado lo que siempre defendió. Y lo hará después de escuchar al actual consejo de administración, que ayer, con caras largas y afirmando que «no pensábamos que la sentencia iba a ir en este sentido», dejaron claro que van a atenerse a lo dicho por la Audiencia Provincial.

Daniel Moreno explicó que, tras anularse los 1,3 millones de euros que se recaudaron en la ampliación de 2018 y que ahora de ser ingresos pasan a ser deuda a los accionistas que pusieron el capital para unas acciones que actualmente no existen, el Real Murcia está «en causa de disolución». Por ese motivo, el consejo de administración convocará una Junta para tomar medidas. Y en esa cita, esta vez sí, podrá entrar Mauricio García como accionista de pleno derecho. «Da igual que tenga un porcentaje de un 8% o de un 80%, él tendrá que votar, y si tiene que votar con un 80% tiene que venir aquí el primer día y poner dos millones de euros, y tendrá que ponerlos, porque de lo contrario el club estará en causa de disolución», continuaba el consejero murcianista, quien, al igual que Antonio Rubio, no dudó en apostar por el diálogo.

«De la Vega tendrá que decir lo que va a hacer. La pelota está en su tejado», indicaba el secretario del club. Más contundente fue Daniel Moreno: «Nos tenemos que sentar todos con Mauricio y resolver de una vez esta situación para garantizar la viabilidad del club», dejando claro que «no podemos estar cuatro años en situación de impasse a la espera de lo que digan los tribunales».

No todos están conformes con lo de sentarse con Mauricio. Francisco Cobacho dejó claro que «yo no me voy a sentar con Mauricio. Dimitiría antes porque para mí es incompatible con lo que pienso».

«Es muy complicado»

En lo que están de acuerdo los consejeros es en recurrir la sentencia, sin embargo saben que no va a ser sencillo que se revoque el escrito actual. El propio Antonio Rubio indicaba que «es muy complicado», insistiendo en que él no es partidario de seguir con más batallas judiciales que al final están perjudicando seriamente al Real Murcia y que se podrían alargar durante varios años, porque primero tendrían que pasar un filtro y después, superado ese primer obstáculo, esperar a que el Supremo decida.

Con todos esperando a ver lo que hace Mauricio García, Francisco Tornel mandó un mensaje de tranquilidad, indicando que el consejo va a seguir en sus cargos hasta final de temporada. Será en ese momento cuando dimitirían si no se resuelve el problema. También dejó claro el presidente que, aunque ha obligado a no seguir con la venta de préstamos convertibles y a que se van a caer algunos ingresos, «los pagos del día a día están garantizados».

Solo se anula una ampliación

Por otro lado, el consejo de administración defiende que este fallo solo afecta a la ampliación de 2018, que es la que quedaría anulada. La de 2019 se mantendría a la espera de que salga el recurso que también ha puesto De la Vega y que si se cumple la lógica, también ganará. Así, en la siguiente Junta, los accionistas que compraron títulos en 2019 sí podrán estar representados. Eso haría que Francisco Tornel ya no actuara como máximo accionista. Este papel lo representaría Enrique Roca y el KBusiness. De la Vega, con 150.000 euros, tendría un 8% del capital social, según los datos aportados por los consejeros murcianistas.