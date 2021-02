Ramón Azeez: "Quiero encontrar en el Cartagena los minutos que me faltan"

El mercado de invierno tocaba a su fin y el centrocampista nigeriano cayó en Cartagena como uno de los fichajes más deseados. La incorporación del futbolista cedido desde el Granada llegaba para completar un centro del campo falto de experiencia y de piernas tras las salidas que se han producido durante esta ventana de fichajes. Clavería, Carrasquilla y José Ángel ahora tienen dos compañeros más para la medular: Aburjania y Ramón Azeez.

El nigeriano ya ha sido presentado como futbolista albinegro, acompañado por Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena. Azeez aseguraba que ha decidido salir porque quiere volver a disfrutar de minutos: «Como todos los futbolistas, queremos jugar cada fin de semana. Me falta eso y lo necesito, por eso he decidido salir, a ver si puedo encontrar los minutos que me faltaban», aseguraba ayer Ramón Azeez.

El futbolista nigeriano es muy polivalente, pudiendo jugar tanto de pivote como en labores más creativas en el centro del campo, y él se pone a disposición de Luis Carrión para que lo adapte a su modo de juego. Ramón asegura que viene «dispuesto a trabajar». El nuevo jugador de Cartagena tiene una dilatada experiencia en el fútbol español: criado en las categorías inferiores del Almería, llegó al primer equipo del club indálico cuando estaban en la máxima categoría del fútbol español. Con apenas 21 años, llegó a jugar 30 encuentros marcando dos goles, mostrando esa faceta de cara a gol que destacan de él.

En Almería coincidió con José Ángel, y pocos años después de salir del club almeriense llegó al Lugo, donde también coincidió con Aburjania, con quien podrá compartir parcela en el centro del campo. Reconoce que estos últimos días de mercado han sido «un mareo» y decidió preguntar a compañeros del Granada y del propio club albinegro para decidirse a venir aquí.

Ramón Azeez considera que hace falta subir la moral del equipo, «ayudarse», como él mismo lo expresa: «Lo que creo que necesitamos como equipo es que uno tiene que ayudar al otro. Eso es lo que nos falta, que uno ayude al otro. Para que podamos ganar los partidos hay que trabajar duro y ayudar el uno al otro», aseveraba el nuevo fichaje albinegro. Además, expresa su alegría porque asegura que sus compañeros le han recibido «como uno más» y está «a gusto y muy contento» con su llegada a Cartagena. El nuevo refuerzo albinegro no pierde la perspectiva y sabe que para cumplir el objetivo hay que ir partido a partido: «Hay que ir paso a paso. Primero hay que ir a por el Oviedo, que es un partido muy importante. En lo demás hay que ir partido a partido, no podemos volvernos locos, es lo más importante», explicaba Azeez.

Paco Belmonte, por su parte, se mostró muy satisfecho con su llegada: «La llegada de Ramón corrobora y certifica un mercado de invierno en el que hemos tratado de firmar un perfil de futbolista con experiencia, que nos ayude a salir de la situación en la que estamos», aseguraba el presidente albinegro. Paco Belmonte también ha hecho un repaso a las características del nuevo centrocampista albinegro: «Ramón es de sobra conocido por todo su fútbol, nos puede ayudar en el centro del campo, en facetas defensivas y en aportación ofensiva, con músculo, piernas, con balón? Es un futbolista que se puede adaptar en distintos sistemas», dijo.