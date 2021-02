Carlos Alcaraz gana por primera vez a un 'top 15' del mundo

El murciano Carlos Alcaraz Garfia se ha clasificado por primera vez en su carrera deportiva para los octavos de final de un torneo ATP 250 al derrotar en segunda ronda del Great Ocean Road Open, que se disputa en Melbourne, al bega David Goffin (6-2 y 6-3), número 14 del mundo y cabeza de serie número uno del trofeo. Además, logra de esta manera la primera victoria ante un 'top 15' del mundo con solo 17 años de edad a una semana de su debut en el Abierto de Australia, su primer Grand Slam.





al lograr la primera rotura de servicio. El belga ha reaccionado seguidamente con otro break (2-1), entrando el partido en un intercambio de golpes donde el murciano ha sido el más fuerte al sumar su segunda rotura en el cuarto juego (3-1)., porque después de lograr una nueva rotura (3-2), ha cedido el sexto juego sin sumar ni un solo punto (4-2). Alcaraz no ha sentido el vértigo de enfrentarse a un jugador mucho más experimentado y ha cerrado el primer set asegurando su saque (6-3) en solo 29 minutos de juego.La segunda manga ha seguido un guion más lógico., pero en el quinto juego, después de salvar una bola de punto, Alcaraz ha logrado el break a la primera oportunidad (3-2). El murciano ha dado continuidad a su saque para hacerse con el 4-2 después de forzar Goffin el deuce. Pero en el séptimo juegocon un 0-40 que ha puesto el marcador en este segundo set en 5-2 y con la posibilidad de cerrar el partido con su servicio, algo que ha no ha conseguido (5-3). En el noveno juego ha cerrado su victoria el jugador de El PalmarCarlos Alcaraz se enfrentará. Con anterioridad, en la primera ronda había vencido a Attila Balazs, quien se retiró tras el cuarto juego del partido.En declaraciones recogidas por la web oficial de la ATP, Carlos Alcaraz ha manifestado tras el partido que las sensaciones habían sibo "muy buenas" y que ganar a Goffin "", el próximo, mñana ante el brasileño Thiago Monteiro.El murciano ha explicado que para ganar a un jugador que ha sido cuartofinalista en varios Grand Slam planteó el partido ". Nos enfocamos en intentar ser agresivos todo el rato, intentar darle la menos pista posible, hacer que no me domine. Yo debía tratar de dominar. Desde el principio hasta el final he conseguido hacer lo que hemos planteado. Ha sido una de las grandes claves para poder ganar", ha dicho.David Goffin, por su parte, ha reconocido que ". Es joven pero ya es un jugador muy talentoso: le pega muy fuerte a la pelota y fue realmente agresivo hoy. No fue mi mejor partido pero él jugó de gran forma. Carlos tuvo un nivel alto, su resto fue estupendo como todo su juego"."No estoy sorprendido. En la cuarentena intenté mantenerme bien físicamente. Tuve un plan de trabajo todos los días y lo fui siguiendo al pie de la letra. Eso me ha ayudado a estar bien físicamente en este torneo previo al Grand Slam. De momento estoy bien, mi nivel de tenis está donde quiero y tengo ganas de seguir adelante", para añadir seguidamente que "estoy muy contento ahora que estoy fuera del partido. Me he encontrado con mi entrenador, también con Pablo Carreño y con Samuel López, que han estado viéndome. Estoy muy contento de poder ganar y de poder encontrarme bien tenísticamente de cara al Grand Slam. Es en lo que estoy enfocado y para lo que tengo muchísimas ganas", ha concluido.Hace apenas un año Alcaraz atrajo muchas miradas tras conseguir su primera victoria ATP Tour en el ATP 500 de Río de Janeiro, desbancando a un antiguo Top 20 como Albert Ramos sobre el polvo de ladrillo brasileño. Entonces, convertido en el primer jugador nacido en 2003 en ganar un partido en el circuito, el murciano defendió un discurso que hoy mantuvo en Melbourne."Como dije en Río, siempre entro a la pista pensando que puedo ganar, sea el rival que sea", indicó con ambición el español. "Es fundamental pensar en positivo y en ganador. Durante el partido desde los primeros juegos me he notado bien. Goffin es un gran jugador, pero en los primeros juegos del primer set he logrado encontrarme bien de fondo. He pensado que si seguía a un nivel alto podría llevarme el partido".Así, Alcaraz sigue firmando un estupendo inicio de temporada 2021. Tras asegurar su presencia en el Abierto de Australia, su primera incursión un cuadro final de un Grand Slam, el murciano sigue dando pasos de enorme mérito en Melbourne.