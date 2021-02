Belmonte: "Esta plantilla está más capacitada para llevarnos a la salvación"

Muestran su malestar por las insinuaciones del incumplimiento del límite salarial

Con el mercado de invierno recién terminado, tocaba hacer valoración de lo que han supuesto en las entrañas del Fútbol Club Cartagena unas semanas tan frenéticas en todos los aspectos. Porque no solo lo deportivo ha dado que hablar, sino que también lo ha hecho el tema económico. Para ello, tanto Paco Belmonte –presidente del club-, como Manuel Sánchez Breis –mánager general deportivo- y Rebeca García –directora general- comparecían para dejar sus impresiones.

El Cartagena ha cerrado una de las ventanas de fichajes más movidas de su historia reciente. Un total de 18 movimientos. El principal responsable de que estos se hayan llevado a cabo se mostraba satisfecho: «El grado de satisfacción es máximo. Es una plantilla con la que podemos ir a cualquier partido pensando que podemos ganar. Lo que no queríamos era llegar al mes de junio pensando en que en invierno pudimos hacer más para salvarnos», comentaba Manuel Sánchez Breis.

De las ocho incorporaciones que se han realizado, la gran mayoría llegan al Cartagena con un renombre que en un principio podría haber hecho imposible un acuerdo. Sin embargo, se han terminado trayendo futbolistas de mucho nivel: «Todos han sido primeras opciones. Muchos de ellos inimaginables en ciertos momentos. Cuando empezamos a hablar de Raúl navas o De Blasis lo veíamos complicado, pero somos valientes», afirmaba el mánager deportivo.

Por su parte, Belmonte aseguraba que será al final de temporada «cuando se vea si la planificación ha sido la correcta», pero que si se ha hecho así, ha sido porque se creía que era para acercar la salvación todo lo posible: «Hacer 18 operaciones en un mes, en un mercado como este en el que influye la situación de la covid y unos presupuestos tan ajustados, no es fácil. Quizá en nuestra cabeza no estaba pensado hacer tanto cambio, pero quizá tampoco estaba planificado tener una plantilla tan competitiva como la que tenemos. Creo que está más que capacitada para llevarnos a la salvación», manifestaba el mandamás albinegro.

Además, volvía a dejar un mensaje para quienes no han valorado del todo bien su gestión: «Me ratifico en mi afirmación de que somos la mejor comisión deportiva de la historia del club. Una comisión deportiva no es solo fichar a un jugador y que lo haga bien o mal. Hay que analizar conceptos económicos y de futuro», afirmaba.

Sólidos en lo económico

Precisamente, esa gestión económica a la que hacía referencia Belmonte fue otro de los puntos destacados de la rueda de prensa. Continuas han sido las referencias externas durante los últimos días al límite salarial del Cartagena como consecuencia de los fichajes.

La directora general, Rebeca García, concretaba las cifras referentes a esta materia: «El limite salarial ha tenido un incremento de un 9.6%. Según nuestros cálculos, teníamos 5,2 en verano y ahora estamos en 5,7. Lo hemos conseguido utilizando todos los recursos disponibles. De todos modos, todo lo referente al límite salarial es publicado por LaLiga».

Y es que las insinuaciones acerca de que el club albinegro pudiera estar saltándose dicho límite por firmar a ciertos futbolistas han ido llegando desde el entorno de otros clubes.

Algo que no sentaba nada bien en la directiva del Cartagena: «Me sorprende que se mire tanto el límite salarial del Cartagena. No sé por qué hay tantas dudas con respecto al tema económico. No sé si es que yo tengo cara de sinvergüenza o el presidente la tiene de golfo. Estamos en una competición donde LaLiga no te deja inscribir a un futbolista si no estás capacitado. Quiero que la gente se quede tranquila porque estamos en un club en el que el buen trabajo económico que se hace nos permite pensar solo en fútbol a los que estamos para eso. Me molesta que se ponga en duda», comentaba Manuel Sánchez Breis.

Con todo el trabajo hecho en los despachos en lo que a la confección de la plantilla se refiere, el optimismo de cara al final de temporada ha vuelto a instalarse en el Cartagena. Así lo ven los principales responsables de su confección, que ven al equipo con las herramientas disponibles para lograr la salvación: «La Segunda es una competición muy larga. Quedan 19 partidos por delante y esta plantilla está más que capacitada para conseguir muchas victorias y encontrar a cuatro equipos que hagan menos puntos que nosotros. Para mí es como comenzar la competición de cero. Solo estamos un punto o dos por debajo de los rivales que tenemos por delante. Así que no me parece nada complicado», comentaba Manuel Sánchez Breis.

Sin embargo, la planificación de cara a la próxima temporada no debe dejarse de lado, aunque las inverosímiles circunstancias hacen que sea indescifrable: «El escenario al que nos vamos a tener que enfrentar es desconocido. Hay seis jugadores que tienen contrato. Ya habrá tiempo de hablar de eso», afirmaba Paco Belmonte.