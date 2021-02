Vuelve Mauricio García de la Vega

Bombazo el que ha lanzado la Audiencia Provincial contra el Real Murcia y a favor de Mauricio García de la Vega. Los magistrados de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia, según ha podido conocer esta Redacción, han estimado el recurso presentado por el empresario mexicano contra la sentencia dictada en noviembre de 2019 por el Juzgado Mercantil número 1 de Murcia.

¿Y qué quiere decir esto? Que la Audiencia deja sin efecto lo dicho por la juez María Dolores de las Heras, quien daba validez a la ampliación de capital llevada a cabo en 2018 y en la que Francisco Tornel, tras inyectar 200.000 euros, se convertía en máximo accionista, desbancando a De la Vega, quien poseía los títulos adquiridos a Raúl Moro pero que no pudo participar en la Junta en la que se aprobó dicho aumento de capital al no reconocerle sus acciones. Aquella Junta de Accionistas estuvo presidida por Víctor Gálvez, quien inició el proceso de venta de títulos, pero que no lo concluyó al tener que salir por la puerta de atrás de Nueva Condomina.

La Audiencia Provincial, a la que recurrió García de la Vega tras considerarse agraviado por la decisión del Mercantil, ha fallado ahora a favor del mexicano y en contra del Real Murcia. En la nueva sentencia se declaran nulos los acuerdos por los que se aprobó la ampliación de capital adoptados en junta general del Real Murcia a fecha del 4 de septiembre de 2018.

Habrá que esperar para ver si la sentencia obliga al Real Murcia a devolver todo el dinero recaudado en la mencionada ampliación o en las que se han hecho posteriormente.

En la sentencia, los magistrados de la Audiencia Provincial indican que cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante la mencionada sala en un plazo de 20 días.