El Real Murcia aniquila su proyecto de cantera

«Dime de qué presumes y te diré de qué careces». El famoso refrán se ajusta cada semana que pasa más a lo que está ocurriendo en Nueva Condomina. Y es que en apenas dos ventanas de fichajes el Real Murcia ha aniquilado la política de cantera de la que tanto presumieron los actuales gestores cuando aterrizaron en los despachos del club murcianista.

Apostar por los jugadores de las bases era la piedra angular del proyecto que tiene a Francisco Tornel en la presidencia, a Julio Algar en la dirección deportiva y a Adrián Hernández en el banquillo, y así se reiteraba en las presentaciones de las dos últimas temporadas, donde los responsables de la entidad, especialmente el madrileño, presumía de porcentajes de futbolistas criados en la cantera murcianista que habían dado el salto a la primera plantilla como Víctor Meseguer, quien se sumó a jugadores que ya sabían lo que era jugar en Nueva Condomina como Josema y Juanma Bravo. Aprovechando las oportunidades, pronto llamaron la atención de otros clubes, saliendo los tres el pasado verano y dejando un pellizco en las arcas del club.

Sin embargo, la cantera ha pasado en apenas unos meses de ser la base del proyecto a ser insignificante dentro del equipo entrenado por Adrián Hernández. Si con la salida del club de Meseguer, Bravo y Josema, se dejaba escapar a las primeras de cambio a los mejores talentos, el Real Murcia decidía en el mercado de fichajes veraniego, más movidito de lo que se esperaba en Nueva Condomina, guardar unas cuantas fichas sub-23 para los jugadores de la casa. Subieron al primer equipo Carlos Palazón, Pablo Herrero, Javi Pedrosa y Adrián Melgar. Álex Melgar, por su parte era cedido al Algeciras para que fuera creciendo en Segunda B. Incluso en esta primera vuelta el técnico ha dado oportunidades a Domi, Silvente, que este mes de enero también ponía rumbo a la Ciudad del Sol a préstamo, y a Bertomeu.

Pero tras algo más de una primera vuelta del campeonato ninguno de ellos ha sido imprescindible. Javi Pedrosa, con 698 minutos en 11 partidos, es el que más ha destacado del grupo de ´novatos'. El de Puente Tocinos incluso marcó el gol con el que se inició la remontada frente al UCAM Murcia antes del parón invernal. Será su primer y único gol esta campaña con los murcianistas, porque ayer, en el último día de mercado de fichajes, el extremo se veía obligado a abandonar Nueva Condomina.

Después de una ventana de refuerzos con más movimientos de los esperados, después de que se haya contratado jugadores experimentados y otros no tanto, como Marcos Mendes, el Real Murcia se veía obligado a liberar una ficha sénior. Y los responsables de la entidad tiraron por la vía fácil. Teniendo en cuenta que Iván Pérez encabeza la lista de favoritos del técnico, que Antonio López ya afirmó Algar que no saldría y que Yeray no se le iba a dar la baja pese a estar recuperándose de una operación, los nominados eran David Segura y Pedrosa.

Fue el canterano el que tenía todas las cartas marcadas para dejar de ser jugador del Real Murcia. No solo se marcha sino que además tiene que bajar una categoría, frenándose así la progresión que estaba demostrando y con la que estaban contentos en el vestuario y en los despachos. El nuevo Real Murcia fue realmente el viejo Real Murcia, y el futbolista criado en la casa se quedó sin sitio en la plantilla. A partir de ahora jugará cedido en el Mar Menor de Javi Motos.

No solo Pedrosa perdió su condición de jugador del primer equipo en este mercado invernal. También lo ha hecho Pablo Herrero. El futbolista de 20 años, que solo había participado tres ratos -48 minutos- y que desde finales de noviembre no contaba para Adrián Hernández, da un paso atrás, perdiendo su ficha sub-23 e incorporándose al Imperial a las órdenes de Pepe Luna.

El Real Murcia de la cantera ha empezado el 2021 con solo dos jugadores ascendidos desde el filial entre los 22 que conforman la plantilla. Uno de ellos es Carlos Palazón, cuyo comportamiento en estos meses ha sido poco profesional, viéndose involucrado en distintas polémicas extradeportivas; y el otro es Adrián Melgar, quien no aprovechó sus oportunidades y ha visto cómo Adrián Hernández tiene a Iván Pérez en lo más alto de su lista de favoritos y cuando no ha estado el de El Palmar ha preferido recolocar a Álvaro Moreno en esa banda.