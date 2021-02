Los exgranas Melgar y Silvente, cedidos en el Lorca, podrán jugar el domingo en NC

El Lorca Deportiva podrá contar con los dos jugadores que el Real Murcia les ha cedido en el mercado de invierno, Silvente y Álex Melgar, para el partido que enfrente a los lorquinos y a los granas este fin de semana. Ambos estarán a disposición del técnico Juanjo Asensio el próximo domingo a las cinco en el estadio Nueva Condomina, en un duelo que será emitido por 7 TV.

En esta ocasión no hay clausula del miedo y a buen seguro que a los dos les hará ilusión jugar ante el club al que pertenecen. Silvente ha jugado cuatro partidos con el Lorca Deportiva, tres de ellos de titular, mientras que Álex Melgar ha participado en cuatro partidos saliendo desde el banquillo.

Jony Lomas, fulminado

Por otro lado, el jugador Jony Lomas ha tenido un paso fugaz por el Lorca Deportiva. Firmó en el equipo lorquino hace un mes y ha causado baja, aunque la entidad que preside Hugo Issa no lo ha hecho público.

El citado jugador ya no fue convocado el pasado domingo. Lomas ha participado en dos partidos saliendo desde el banquillo.

La entidad blanquiazul no movió ficha en el último día para firmar jugadores. El último en llegar fue Mustafá, el pasado viernes. El ex del UCAM no pudo jugar este domingo ante el Betis B, pero lo podrá hacer ante el Real Murcia.

Quien no estará es el único lorquino de la plantilla, Pablo Serrano, quien vió la quinta amonestación ante el filial bético.

Asensio podrá contar con dos jugadores como son los casos de Britos y Emilio Iglesias, quien cumplieron el pasado domingo un partido de sanción.

En total han sido doce salidas y diez entradas, además de la del entrenador, Juanjo Asensio, que sustituyó a Iban Urbano.

La última vez que ganaron fue el ocho de marzo del pasado año. Lo hicieron estando en Tercera División, al Real Murcia Imperial por 0-1.