Segunda B

UCAM Murcia CF

miguel sánchez

31.01.2021 | 22:41

El UCAM no remonta el vuelo

El UCAM Murcia y el Córdoba firmaron tablas de nuevo. Y es que todos los factores invitaban a pensar en ello. Cinco veces se han visto las caras a lo largo de la historia estos dos equipos y en todas se ha resuelto el choque de la misma manera: con empate y con dos goles o menos. Ambas premisas se cumplieron.

Era un resultado que ´a priori' no hubiera sido malo, pero la mala racha del UCAM en las últimas semanas obligaba a los universitarios a ir a por la victoria. O al menos a intentarlo. Y eso se vio poco. Incluso se podría decir que el UCAM Murcia se encontró con un empate inmerecido ante el Córdoba, pues el equipo andaluz fue superior de principio a fin, ahogando a los universitarios con y sin balón y generando ocasiones a placer. Fue, quizá, uno de los encuentros en los que el equipo de Salmerón ha sido más dominado.

El UCAM Murcia ha sufrido una extraña metamorfosis con respecto al comienzo de la temporada. A la inversa, claro. Poco queda de ese equipo sólido que le hacía la vida imposible a los rivales basándose en un gran entramado defensivo. También de los fallos puntuales en las acciones a balón parado, en las que no muestran contundencia y han encajado varios goles de esa manera en los últimos partidos cuando al principio del curso apenas le remataban un córner. A esa fragilidad defensiva hay que añadirle el mal trato de balón y la poca predisposición para ello. La línea que sigue el UCAM en los últimos encuentros es limitarse a dejarle la posesión a los rivales y en ningún encuentro ha salido bien. Ni contra el Sevilla, ni contra el Linares, ni contra el Córdoba. También surgen problemas arriba aunque el problema viene de atrás. No hay nadie que nutra de balones a los delanteros y el juego del equipo tampoco invita a ello.

Era el partido de la jornada. Y posiblemente uno de los partidos del año en términos de Segunda B. El UCAM Murcia y el Córdoba, dos de las mejores plantillas de toda la categoría, se enfrentaban en el BeSoccer La Condomina con muchas necesidades. Después de la victoria del Linares, que se convertía aún más líder, ambos equipos querían y necesitaban la victoria después de las derrotas que cosecharon ante el Linares y el Yeclano, respectivamente. Salmerón sabía que este partido era como una final y así lo demostró sacando a un once con cinco cambios respecto al partido ante el Linares. El cambio más significativo fue la entrada de Carlos Tropi, que estaba lesionado y llegó entre algodones. El centrocampista es un pilar fundamental en la columna vertebral del equipo y pese a solo completar un par de sesiones de entrenamiento por su esguince de tobillo, fue titular.

Ni con Jara ni Tropi en el once fue capaz de mejorar el UCAM Murcia. De hecho, el Córdoba ya empezó fuerte el partido con un disparo de Javi Flores al palo en el minuto ocho. La primera de las muchas llegadas que produjo el ex del Real Murcia, que dio una exhibición de talento en La Condomina. El dominio del Córdoba se iba a ver interrumpido por un actor inesperado. Y es que tan solo tres minutos después de la ocasión de Javi Flores, llegó el gol del UCAM Murcia. Pablo Espina fue la única noticia positiva -aparte del resultado- del equipo universitario y lleva tres goles en los últimos tres encuentros. El asturiano aprovechó un gran centro desde la izquierda de Felipe Chacartegui para batir a Isaac Becerra y adelantar a los azuldorados.

Sin embargo, el gol del UCAM Murcia fue un simple paréntesis en el dominio del Córdoba. Espoleados por el golpe inicial, el Córdoba subió el ritmo del partido y encerreraron a los murcianos prácticamente en su área. Los blanquiverdes no dejaron de llegar y crear peligro con un gran Javi Flores, escoltado por Moutinho, Ledesma y Mario Ortiz. Todo el juego del Córdoba pasaba por alguna acción de estos tres y le estaba saliendo bien. Los de Alfaro estaban llegando con facilidad a los dominios del UCAM Murcia y tan solo les faltaba el gol. Tuvo tiempo de avisar a balón parado Ferrando, estrellando un nuevo balón en el palo con toda la defensa observándole. Finalmente, se llegó al descanso con el UCAM por arriba en el marcador. Y fue la única buena noticia para los de Salmerón, que a pesar de ir ganando, habían sido superados en todo por los andaluces.

Mismo guion tras el descanso

Lejos de una reacción, aunque fuera por orgullo, la tónica del partido seguía siendo la misma. Los de Alfaro seguían llegando cada vez más y controlando todo el juego. Era cuestión de tiempo que llegara el gol. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final, en otra jugada a balón parado, Ledesma hizo el empate después de rematar un gran centro de Javi Flores. Como ya sucedió en la primera parte, la defensa defendió la falta con la mirada. Está siendo este tipo de acciones un quebradero de cabeza para el UCAM en las últimas jornadas y le está costando puntos que a buen seguro, serán decisivos al final de la primera fase. Es difícil encontrar explicación a este problema, pues los de Salmerón eran uno de los equipos de toda la Segunda B más efectivos a la hora de defender el balón parado y ahora, seguramente, sean de los peores. Todo eso en poco más de un mes. Tanto Josete Malagón como Charlie Dean se durmieron los laureles en el gol de Ledesma y anteriormente pasó lo mismo en el disparo de Ferrando al palo.

Tuvieron tiempo de debutar los nuevos fichajes Buyla y Jordi Sánchez, pero poco se puede analizar de ambos, pues el UCAM fue muy poco protagonista y ambos siguieron la línea del equipo. El gol del Córdoba era la crónica de una muerte anunciada. El partido siguió el mismo rumbo. Los universitarios no conseguían dar con la tecla para quitarse la presión del Córdoba, que seguía a lo suyo, intentando llevarse los tres puntos. Ellos sí parece que fueron conscientes de la importancia del choque. Era casi un milagro que el partido fuera empate por las innumerables ocasiones de los visitantes. Pero esto es fútbol y no siempre ocurre lo más lógico. De hecho, Charlie Dean estuvo a punto de arrebatar el punto al Córdoba en el minuto 85 después de rematar una falta desde el costado izquierdo. El central, con todo a su favor y completamente liberado, cabeceó alto. Una acción clarísima que habría supuesto una inyección de moral para el devenir de la competición. Finalmente no fue así y el UCAM se tuvo que contentar con el punto cosechado, ya que el Córdoba hizo méritos para irse de Murcia con los tres puntos bajo el brazo.

Este empate deja al equipo de Salmerón tocado. Y no me refiero a la clasificación, donde a pesar de seguir bajando puestos, siguen en la pomada al estar solo tres puntos por debajo del líder y empatado con el Real Betis, en segunda posición con 21 puntos. Me refiero a la sensación de que al UCAM se le ha olvidado ganar. Solo suma un triunfo de los últimos cinco partidos y las sensaciones son muy malas. Tras el Lorca y el Granada B, es el equipo que peor forma tiene, con tan solo cuatro puntos de quince posibles. Unos números insuficientes para un conjunto diseñado para luchar por todo.

Salmerón: "Nos ha faltado tranquilidad, el punto es bueno"

José María Salmerón no se mostró del todo satisfecho en rueda de prensa después de lo ofrecido por su equipo en el partido ante el Córdoba. «Tenemos que mejorar la tranquilidad. Jugamos con cierta precipitación. Durante muchos partidos hemos sido dominadores en el juego y hoy no. Tenemos que mejorar esas fases del juego. Volveremos a encontrar nuestra mejor versión», declaraba sobre la posible causa del mal partido de los suyos. Aunque

Siguiendo el desarrollo del partido, el UCAM Murcia debe estar contento con el empate conseguido ante uno de los equipos más potentes de Segunda B. «El empate nos sabe bien. Doy por bueno el empate y espero que lo hagamos bueno la semana que viene en El Ejido», afirmaba el técnico almeriense.

Pese a la dificultad del encuentro, Salmerón decidió hacer debutar a las dos recientes incorporaciones del UCAM, Buyla y Jordi Sánchez. «Han aportado lo que sabíamos. Jannick nos va a ayudar mucho en el centro del campo para tener más efectivos, ya que cuanto teníamos una baja en el centro del campo lo notábamos. Jordi, por su parte ha ganado duelos y balones aéreos. Ambos han tenido buenos minutos».

Salmerón también ha dejado claro que «ambos equipos nos jugábamos mucho y es normal que ellos con el marcador en contra se hayan ido arriba a empatar», dando con una de las claves del mal encuentro del UCAM Murcia. Debe Salmerón redirigir el rumbo del equipo en este último tramo de la temporada para conseguir el objetivo prioritario, que no es otro que el ascenso a la División Pro.