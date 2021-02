El Palmar vuelve a la senda de la victoria ante el Plus Ultra

El partido entre El Palmar y Plus Ultra comenzó con un claro dominio local que desembocó en el gol de Matías Aquino a los 10 minutos, tras aprovechar un balón a la espalda de la defensa visitante. Los jugadores dirigidos por Juanfra Ibañez estuvieron cerca del segundo con un remate de cabeza de Koke que se fue arriba.

La segunda parte inició con la temprana expulsión de Andrés García, que agarró a Hamza cuando se iba solo hacia portería. Sin embargo, El Palmar no acusó la inferioridad numérica. Lanzó una contra espectacular que finalizó Carlos Rodry rematando un pase de la muerte de Aquino. El resto del encuentro fue un quiero y no puedo del Plus Ultra.

Con este resultado, El Palmar se sitúa quinto en el subgrupo A, mientras que el Plus Ultra sigue colista y sin conocer la victoria en lo que va de temporada.