El FC Cartagena levanta cabeza

Con buen sabor de boca y sobre todo con esperanzas. El Cartagena de Luis Carrión quiere despertar y lo demostró en un encuentro en el que dejó muchas luces y en el que lo único que le faltó fue el gol para haberse llevado la victoria de El Molinón. Después de dos meses fue capaz de dejar la portería a cero. Actitud, ideas claras y solidez fue lo que mostró el conjunto albinegro sobre el césped de El Molinón ante uno de los equipos que ocupan las zonas altas de la tabla. Un punto que visto lo visto sobre el terreno de juego sabe a poco, pero que dispara la moral de un equipo que se vuelve a ver capaz de competir.

Para ir en busca de ese cambio Luis Carrión salió con muchos cambios en un once inicial en el que entraron casi todos los futbolistas que se han incorporado en el mercado de invierno. Hasta cuatro de los seis recién llegados saltaron al terreno de juego desde el principio, lo que suponía –como poco- un lavado de cara con respecto a lo visto hasta ahora. Chichizola estuvo bajo los palos dejando a Marc Martínez en el banquillo. Lugar en el que también se quedó Andújar, que vio cómo un sobresaliente Raúl Navas acompañaba a Datkovic en el centro de la defensa. De Blasis por primera vez partía desde el inicio, mientras que Antoñito y Aburjania entraron en los minutos finales.

Titubeante inicio

Comenzó el encuentro con el primer susto por parte de los rojiblancos. Djuka recogía el balón dentro del área prácticamente solo y no lograba concretar un disparo a puerta que terminaba despejando De la Bella. Con el conjunto de David Gallego mucho más asentado sobre el terreno de juego al Cartagena le costaba tener el balón controlado y sacarlo con claridad desde atrás. Cierta inseguridad la que se transmitía especialmente en la línea defensiva albinegra a la hora de iniciar el juego.

Fue esa una sensación que no desapareció hasta que se superaron los primeros diez minutos de juego, cuando los de Carrión fueron capaces de empezar a enlazar las primeras acciones en campo contrario. Y no le costó mucho en buscar las primeras acciones sobre la portería contraria, aunque sin apenas peligro. Elady fue el primero que buscó las cosquillas a Mariño con un disparo que se marchó muy desviado por encima de la portería local. Poco después, José Ángel sí que obligó al guardameta a intervenir con un chut que buscaba la esquina inferior de la meta.

De menos a más

El conjunto de Carrión fue ganando presencia en el campo y durante varios minutos tuvo al Sporting embotellado en su área e iba a tener la más clara del primer tiempo. Elady se deshacía de dos rivales en el centro del campo, ganaba metros y después de levantar la cabeza veía habilitado a Rubén Castro. El pase del jienense a la espalda de Babin le caía al delantero canario, que después de encarar y buscar el hueco, sacaba un disparo con la pierna izquierda que se marchaba demasiado cruzado.

No obstante, no supo aprovechar el Cartagena esa inercia positiva y poco a poco el conjunto asturiano fue reencontrándose. Fue ahí cuando los albinegros se cargaron de tarjetas amarillas. A la de Datkovic se sumaron las de Gallar, David Simón y José Ángel Jurado. Marcaba esto la inercia que estaba tomando el tramo final del primer acto. Tres llegadas del conjunto de David Gallego iban a tratar de romper el empate antes del descanso con tres remates desde fuera del área. Javi Fuero en primera instancia y Cumic hasta dos veces iban a sacar disparos lejanos que no iban a encontrar la portería de Chichizola.

Tras el paso por vestuarios, el guion iba a cambiar por completo. Solo se vio un atisbo de los que fue el Sporting en su mejor tramo de la primera parte con dos llegadas aisladas en el inicio de la segunda mitad. Sin embargo, emergió siempre que hizo falta la figura de un Raúl Navas que ha llegado para ser titular. El central sevillano dio una auténtica lección dotando a la defensa de una solidez que permitió terminar con la puerta a cero.

Además, fue esto lo que permitió al Cartagena crecer desde atrás. El conjunto albinegro se fue animando con el paso de los minutos y empezó a creérselo. En parte, gracias a que comenzaba de nuevo a pisar área rival con cierta claridad. La primera llegó con una contra lanzada por De Blasis y continuada y finalizada por Carrasquilla. Solo un minuto después, con un balón que quedó muerto dentro del área en un saque de esquina y que Jurado terminó enviando arriba.

Cogían confianza los de Carrión mientras se desmoronaba el Sporting. Hacía falta la aparición de un futbolista que diera un golpe encima de la mesa y a punto estuvo de suceder. En las botas más peligrosas iba a estar la oportunidad de ponerse por delante. Rubén Castro recibía el balón dentro del área y, esta vez de la derecha, sacaba un remate cruzado que no encontraba portería

Ni con un palo ni con uno más

Lo estaba merodeando y mereciendo un Cartagena que veía cómo los locales solo se aproximaban de forma muy tímida y sin apenas peligro. Chichizola detuvo sin problema un disparo de Aitor García -que después sería protagonista- y que precedía a la ocasión más clara de los albinegros. David Simón le pegaba desde lejos buscando la cepa del poste y el balón se estrellaba en la madera evitando el tanto que hubiera dado los tres puntos al Cartagena.

Un equipo que vería cómo se le pondría más de cara el encuentro cuando el colegiado le mostraba roja directa a Aitor por insultar al asistente, dejando al Sporting con uno menos a falta de algo más de diez minutos. Sin embargo, al equipo le faltó ímpetu y confianza para ir a una victoria que le hubiera dado mucho aire. De momento, el Cartagena se queda en penúltima posición con 21 puntos y a solo dos de una salvación que marca el Zaragoza y que ahora no se ve tan lejos gracias a las buenas sensaciones que dejó el equipo sobre el césped de El Molinón.

Luis Carrión: "Si jugamos como hoy, nos vamos a salvar"

Satisfecho, pero con ganas de más. Así se mostraba Luis Carrión tras el que era su segundo partido al frente del banquillo albinegro. El técnico del Cartagena destacaba la gran mejora que ha atravesado el equipo en apenas seis días desde el encuentro ante el Mirandés: «Hemos cambiado mucho y es mi principal objetivo. El otro día no me gustó nada el equipo. Los jugadores están por la labor y están haciendo lo que se les pide. Es de alabar cómo presionaban hoy todos y cómo disputaban todo en el medio. Aun así, creo que cuando el Sporting se ha quedado con diez nos ha faltado ir con más ganas a por el partido, pero entiendo que los jugadores querían mantener la portería a cero y salir de la dinámica. De todos modos creo que cuando se dan situaciones así tenemos que ir a por la victoria», comentaba el entrenador albinegro.

Uno de los principales aspectos que ha mejorado el equipo ha sido el defensivo. Chichizola apenas tuvo que realizar intervenciones y la seguridad y solidez han vuelto a aparecer después de mucho tiempo. Desde finales de noviembre no dejaba el Cartagena la portería a cero: «Ha sido un partido igualado. Creo que el equipo lo ha entendido más o menos bien con un gran trabajo de los jugadores de arriba en la presión. Por eso nos han filtrado pocos balones por dentro y nos han generado menos. Hemos defendido bastante bien. Era importante dejar la portería a cero y a partir de ahí crecer», manifestaba.

Gran parte de ese crecimiento viene en parte por la aparición de los jugadores recién incorporados, que han dado un salto de calidad al equipo además de traer un aire fresco que hacía falta: «Han aportado cierta serenidad y una situación mental diferente a los jugadores que ya estaban. Entonces llegan limpios de cabeza. El partido de Raúl (Navas) y de Toni (Datkovic) ha sido muy bueno. De Blasis ha hecho un esfuerzo increíble en la presión. Aburjania y Antoñito también han llegado bien. Vamos sumando gente que nos puede ayudar al objetivo», aseguraba Carrión.

Una cara del Cartagena que invita al optimismo pero con la que el técnico no tiene suficiente. Piensa que se podría haber sacado un mayor botín de El Molinón: «Me queda un sabor agridulce porque en condiciones normales y sin tanta presión por salir de abajo hubiéramos tenido que ir a por el partido. Con más tranquilidad hubiéramos tenido más ocasiones. No obstante, estoy convencido de que jugando como hoy y con un poco menos de miedo nos salvaremos», afirmaba el técnico catalán.