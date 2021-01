El punto de inflexión pasa por el Palau

El ´reseteo' que tiene que realizar el UCAM Murcia en su juego, tras las secuelas palpables que ha dejado el brote por coronavirus en su plantilla, y que le hizo estar cerca de un mes sin disputar un partido oficial, va a ser mayor de lo que esperaba en un primer momento. Y es que el conjunto universitario ya no solo deberá ´recordar' lo que estaba haciendo bien hasta ahora, sino que también tendrá que acoplar una nueva pieza a su juego tras la lesión de David DiLeo. El norteamericano, que no estará hoy en el Palau Blaugrana para medirse al Barcelona de Jasikevicius (12.30 horas, Movistar +), fue operado ayer del tercer meta de su mano derecha. Por lo que estará unos tres meses de baja. El UCAM, obligado a acudir con urgencia al mercado, ya tiene en lo alto de su lista la posibilidad de contratar a James Webb III. Pero sea quien sea el sustituto de DiLeo, supondrá una nueva tarea más con la que no se contaba de cara a los próximos encuentros y al parón de febrero por la Copa del Rey y las ventanas FIBA.

Así pues, el punto de inflexión que afronta el UCAM, y que parece que va a ser más largo de lo esperado, pasará hoy por uno de los pabellones más difíciles de la Liga Endesa. Y es que el conjunto azulgrana se medirá a los de Sito Alonso en plena racha positiva tras acumular nueve victorias en el mes de enero. O lo que es lo mismo, los de Jasikevicius no han caído ni en la ACB ni en la Euroliga en el último mes.

El UCAM, por su parte, no ha tenido tiempo para asimilar lo ocurrido en su vuelta a la competición. Primero cayó frente al Hereda San Pablo Burgos en un encuentro marcado por el cansancio general sufrido en el último cuarto, y también por el particular en hombres clave como Conner Frankamp y Augusto Lima, quienes son los más afectados por la covid-19 en la plantilla universitaria tras lo visto ante el cuadro burgalés hace una semana y también el pasado martes frente al BAXI Manresa.

No obstante, en el duelo frente a los hombres de Pedro Martínez, el equipo murciano simplemente se vio superado por la situación al no ser capaz de recuperarse de la ventaja de diez minutos que supo administrar el Manresa prácticamente desde el primer cuarto. La falta de orden defensivo, las constantes pérdidas y mantener una línea más regular en el juego serán los puntos que deberá mejorar el UCAM Murcia respecto a ese duelo desde hoy mismo si quiere poner en aprietos al Barcelona en su casa.

Con la baja de David DiLeo será Nemanja Radovic quien asuma más protagonismo en el puesto de ala-pívot al no contar con un perfil de jugador que pueda retrasar su posición, como ha ocurrido en temporadas anteriores. El montenegrino ha mostrado en los últimos dos encuentros detalles de su mejor versión tras su regreso a Murcia y ha conseguido sus dos topes en anotación esta temporada frente al San Pablo Burgos y el BAXI Manresa. Aunque todo apunta a que tanto Lima como Cate también ayudarán en la carga de minutos en esa posición. No obstante, al igual que ocurrió hace un año, Sadiel Rojas podría realizar ese rol en casos puntuales, como ocurrió en el Palacio la temporada pasada defendiendo a Nikola Mirotic.

Pese a las dificultades físicas de varios componentes de la plantilla, Sito Alonso descartó ayer la entrada de Rafa Luz en la convocatoria por decisión técnica al «encontrarse fuera de la dinámica del equipo», según el técnico madrileño, y ni siquiera la ausencia de DiLeo para este partido ha cambiado una decisión que se mantiene desde el pasado 6 de diciembre, cuando el brasileño disputó su último encuentro frente al Unicaja Málaga. Por su parte, el conjunto azulgrana contará con las bajas de Abrines, por molestias, y la de Claver, de larga duración. Además de Heurtel, quien ya rescindió su contrato.