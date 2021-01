El 'nuevo' Real Murcia, sin margen de error

Con una competición de solo dieciocho jornadas, el margen de error es prácticamente nulo. Cuando ya has superado once semanas y no has logrado asentarte en la zona marcada en rojo a principios de campaña, fallar está más prohibido que incluso al principio. Y cuando llegas de realizar el peor partido del curso, dejando una imagen nefasta, en un club como el Real Murcia solo te queda ganar para acallar los rumores y las críticas, y para evitar que tanto en los despachos como en la calle la gente se ponga más nerviosa de la cuenta.

No puede fallar hoy el Real Murcia. No puede el Real Murcia regresar esta tarde de Sevilla sin los tres puntos en el bolsillo. Y para ganar al Sevilla Atlético, Adrián Hernández dispone de mucho más armamento que en las últimas semanas. Ya no tendrá el técnico murciano la excusa de no disponer de jugadores experimentados o de contar con una plantilla desequilibrada. Si en las dos jornadas anteriores ya jugaron Gurdiel y Champagne, hoy en el once grana podrían aparecer alguno de los nuevos fichajes. Verza podría jugar sus primeros minutos en el centro del campo, mientras que en el ataque podrían debutar Carrillo, Mendes y Ripoll.

Todos ellos, al igual que Molinero, han entrado en la convocatoria en la que también aparece Pedrosa, aunque el jugador podría abandonar el club en las próximas horas para hacer hueco en la plantilla a Adrián Fuentes, el delantero cuyo fichaje se hizo oficial en el día de ayer y que habrá que esperar una semana para verle en acción.

De momento, con la baja de Víctor Curto por lesión, Alberto Toril tendrá que coger los mandos en ataque de un Real Murcia que necesita recuperar sensaciones, y para ello deberá ganar al Sevilla Atlético.

El batacazo en Nueva Condomina frente al Betis B no solo llenó el universo grana de dudas -tras esa derrota han llegado hasta seis fichajes- sino que además hizo que el equipo cayera a la quinta posición, siendo superado por los béticos. Algo parecido puede pasar esta mañana. Si los de Adrián Hernández fallan frente al Sevilla Atlético, no solo dejarán escapar la oportunidad de engancharse al grupo de cabeza -ahora a un punto-, también darán vida y meterán en la batalla a un rival que solo está dos puntos por detrás de los murcianistas.

El filial de Nervión, máximo goleador del grupo con 17 goles, es a la vez el que más encaja (18). Llegan al enfrentamiento con los granas después de ganar al Recreativo Granada y de sorprender al UCAM Murcia en La Condomina.

Adrián Fuentes, de 24 años, refuerza la delantera murcianista

Adrián Fuentes era una de los primeros nombres de la lista elaborada por Julio Algar para reforzar la delantera. El futbolista de 24 años ya estuvo a las órdenes del director deportivo grana en el Lorca FC. También pasó por el Alhama. Sin embargo, el fichaje del atacante que pertenece al Alavés y que estaba jugando cedido en el fútbol croata se ha hecho esperar, y es que en los despachos preferían alguna alternativa con más renombre y más contrastado en la categoría, algo que ha sido imposible.

Cuando parecía que el Real Murcia ya no seguiría ampliando su lista de refuerzos en este mercado invernal, la entidad murcianista dio una nueva sorpresa a sus aficionados anunciando la contratación de Adrián Fuentes hasta final de campaña, aunque el club no informa si es en calidad de cedido.

Adrián Fuentes llega a un Real Murcia que este mercado invernal ha perdido a su mejor delantero. Con la marcha de Chumbi al Marbella, los granas se han quedado sin su pichichi, futbolista que había anotado cinco goles. Esos tantos deberán ahora ser marcados por Toril, Víctor Curto y Fuentes. Mucho tendrá que mejorar su rendimiento el atacante madrileño, y es que sus números en Croacia no invitan al optimismo. Esta temporada ha jugado once partidos sin estrenarse como goleador. En la 19-20, Fuentes disputó ocho partidos y tampoco vio puerta. Sus últimos goles fue en la 18-19, curso en el que hizo seis dianas en 19 encuentros.

El delantero es el octavo fichaje de este mercado invernal. Su llegada al Real Murcia obligará al club a tener que hacer un nuevo movimiento, en este caso una salida, y es que los murcianistas no tienen ahora mismo fichas sénior libres. El jugador que tiene todas las papeletas para abandonar Nueva Condomina es Pedrosa. El canterano, que esta campaña subía al primer equipo y estaba teniendo minutos en los onces de Adrián Hernández, será casi con toda totalidad el que pague los platos rotos.