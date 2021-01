Sito Alonso sentencia a Rafa Luz

El UCAM Murcia CB tiene trece jugadores en plantilla, aunque dos de ellos, por circunstancias muy diferentes, están fuera: el ala pívot David DiLeo por lesión, y por no estar «en la dinámica del equipo», según el técnico, el base Rafa Luz. Hasta el momento, Sito Alonso no había tenido que pronunciarse sobre la situación del internacional brasileño en rueda de prensa, pero ayer, al ser cuestionado, dejó clara una situación que ha quedado en evidencia en las últimas semanas.

Rafa Luz, quien no entra en una convocatoria desde el pasado 6 de diciembre, se irá dentro de una semana y media a jugar con la selección brasileña, pero el técnico del UCAM, quien fue clave para que viniera a Murcia el jugador en el verano de 2019, no le ve en situación de entrar ni siquiera en la convocatoria para jugar mañana domingo en la pista del Barça (12.30 horas, Movistar). Cuando en la rueda de prensa de ayer se le cuestionó al madrileño por Luz, su respuesta no solo dejó descartado al jugador para el próximo partido, sino que incluso sonaron a sentencia: «Lo más importante para mí y es algo que he dejado claro muchas veces, es que opto por los jugadores que mejor están en ese momento, y estar mejor no significa estar bien físicamente solo, significa dentro de la dinámica del equipo. Y es verdad que Rafa está un poco fuera de la dinámica del equipo. Siempre quiero poner a los que mejor están en dinámica. ¿Qué quiere decir la dinámica? Que en un momento determinado hagan un esfuerzo extra porque están bien, porque sienten el equipo más, y Rafa digamos que por la falta de convocatorias en tanto tiempo, la verdad es que está un poco fuera de la estructura en este momento. No creo que pueda entrar y será una decisión totalmente técnica. Él está intentando evolucionar y en la mejor manera posible para ayudar al equipo». Estas declaraciones chocan con las que hizo Alonso después de la derrota frente al Iberostar Tenerife: «¿A quién sacarías en el último minuto? A Rafa, cincuenta veces más. No hay un jugador aquí que haya jugado Euroliga como ha jugado Rafa, que lo ha hecho conmigo (en el Baskonia), y que además haya estado en un equipo líder de Brasil y que haya estado en una semifinal de Eurocup. Los demás no tienen esa experiencia», dijo.

El ´divorcio', por tanto, es más que evidente. Además, el jugador ha mandado mensajes a través de su cuenta en Twitter que han llamado la atención, al margen de que desde hace unos meses ya no difunde ni una sola foto suya con la camiseta del UCAM. En todas aparece vistiendo la elástica de su selección. La última misiva llegó ayer, después de las manifestaciones de Alonso, «Lávate la cara en las aguas sagradas del lavabo, nada como el día tras día», escribió. La frase corresponde a una canción de rap, pero aun así, dieron que hablar. Por tanto, mientras que el club busca un sustituto para David DiLeo, queda claro que Rafa Luz puede abandonar el mismo en un futuro no muy lejano.