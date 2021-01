"Cumpliremos los objetivos, pero el camino no es fácil"

El UCAM Murcia está viviendo en este mes de enero sensaciones contraopuestas. Mientras en el mercado de fichajes ha logrado incorporar primeras opciones, en el terreno de juego los universitarios han perdido el liderato tras tres derrotas en cuatro partidos. Viven un bache los de azul y dorado, pero José María Salmerón no se muestra nervioso. Ayer, en rueda de prensa, el técnico almeriense dejó claro que su equipo cumplirá «los objetivos» marcados, que no son otros que luchar por el ascenso a Segunda División B, pero no quiere que nadie olvide que «el camino no es fácil».

Para fortalecer todavía más la plantilla confeccionada en verano, el UCAM ha conseguido varios de los refuerzos más deseados por los clubes de la categoría, destacando la llegada del delantero Jordi Sánchez. La contratación del catalán, que llega cedido por el Castellón, fue confirmada ayer por la entidad universitaria, que también logró la ficha sénior que necesitaba para inscribir al atacante. Para ello envió a préstamo a Eneko Jauregi al Lleida. Del ya ex jugador azul y dorado hablaba ayer Salmerón: «Eneko es un delantero con unas condiciones enormes, pero muchas veces hay que liberar la cabeza. Por una razón o por otra no ha marcado, por eso este cambio puede venirle bien», comentaba, insistiendo que «es bueno liberarlo emocionalmente pra que saque lo que lleva dentro, que es mucho».

Sobre Jordi Sánchez indicabaque «es un jugador que trabaja mucho y aprieta mucho. Es un chico de 1,89, y nosotros tenemos muchos jugadores alrededor que producen muchas ocasiones. Queremos aumentar el potencialcon Aketxe. Aunque siempre digo que en el gol todos tienen que participar, el hábitat de Jordi es el área y por ello nos va a venir muy bien».

Hablaba Salmerón también del mercado, diciendo que «prácticamente hemos ido consiguiendo las primeras opciones que hemos buscado. Hemos potenciado el lateral derecho, el medio campo, a veces queremos un resultado ya y no es fácil porque los jugadores necesitan un tiempo, pero poco a poco tendremos un equipo fuerte como queremos».

Se enfrenta mañana el UCAM Murcia al Córdoba, y lo hace después de dos derrotas. Para recuperar el buen camino, Salmerón decía que «tenemos que volver a lo que hemos hecho bien. Tenemos que reiniciarnos y recuperar la confianza. Perder contra el Sevilla nos hizo mucho daño, pero caer en Linares, en un terreno de juego en tan malas condiciones, es algo que puede ocurrir».

Sobre la presión, el entrenador del UCAM Murcia decía que «siempre la llevo igual, desde el primer día al último. La llevo yo por dentro». «Cada semana es una final para nosotros. Ahora tenemos el Córdoba, pero después tenemos seis finales más», continuaba, añadiendo que «el equipo cumplirá los objetivos, pero los caminos no son fáciles». «Ojalá tuviéramos una puntuación más holgada, pero sabíamos que en la segunda vuelta todo el mundo iba a apretar y tienes que ir superando los obstáculos que tienes».

Pendiente de Tropi

Salmerón también reconoció que «a Tropi se le echa de menos cuando no lo tienes». «Ha entrenado entre algodones y mañana -hoy para el lector- decidiremos cuál va a ser su participación este jornada».