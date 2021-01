"Chumbi venía marcando, pero no hay que olvidar que Toril y Curto fueron los goleadores del año pasado"

Nunca han ocultado Adrián Hernández y Rafa Chumbi su mala relación. Aunque durante unas semanas insistieron en que las diferencias del verano solo habían sido malinterpretadas por la prensa, la realidad era más que evidente. Después de la salida del delantero aguileño, el técnico grana se ha quitado un peso de encima. Ni el buen rendimiento del jugador en esta temporada han cambiado la idea del entrenador, que no se ha parado a llorar ni un momento la salida del atacante al Marbella. Ayer mismo quitaba importancia a la salida del máximo goleador del equipo este curso. «Hemos perdido a Chumbi, que veía haciendo goles, pero no podemos olvidar que Toril y Curto fueron los máximos goleadores de la pasada campaña», indicaba, confirmando además que, salvo sorpresa, el mercado -hasta el lunes por la noche se puede fichar- ya no va a dar más de sí para el Real Murcia. Ante la ausencia de otro fichaje en ataque, Adrián Hernández dijo que ahora tiene que ser la segunda línea la que dé un paso al frente para anotar los goles que ya no marcará más Chumbi con la elástica murciana.

«El mercado ha sido beneficioso para nosotros. Hemos hecho más cambios de los esperados, pero las cosas vienen como vienen. Los jugadores que no están contentos son nocivos para el vestuario», explicaba, repitiendo una vez más que «hemos salido airosos del mercado».