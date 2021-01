Carlos Alcaraz debutará en el Ocean Road Open ante Attlia Balazs

Carlos Alcaraz volverá esta próxima semana a la acción después de cumplir con la estricta cuarentena exigida por el gobierno austrailano a todas las personas que visitan un país que de momento está ganando la batalla al coronavirus. El tenista de El Palmar ha tenido que permanecer dos semanas encerrado en una pequeña habitación en la que, como ha mostrado en distintos vídeos colgados en las redes sociales, ha intentado entrenar como ha podido.





Mañana ultimo dia de cuarentena, ????lo celebro bailando y poniendole humor #AO

Tomorrow, the last day of quarantine, ???? I celebrate it by dancing and putting humor #AO pic.twitter.com/m9GuSvt7fs