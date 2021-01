Luis Carrión quiere un FC Cartagena más agresivo

Luis Carrión, entrenador del Fútbol Club Cartagena, ha afirmado que el conjunto al que dirige desde hace varias semanas, pese a ser el penúltimo clasificado de LaLiga SmartBank, tiene "calidad", aunque ha admitido que "le falta un poco de agresividad y ser mentalmente más fuerte", porque, según ha añadido, "eso es lo que hace que un equipo sea bueno o no".

El barcelonés se ha expresado de ese modo en la rueda de prensa previa al partido del domingo frente al Sporting de Gijón, un choque de la vigésimo tercera jornada del campeonato que tendrá lugar a las dos de la tarde en el estadio El Molinón Enrique Castro "Quini".

El preparador blanquinegro, pese a que su debut en el banquillo cartagenerista se saldó con derrota por 0-2 ante el Club Deportivo Mirandés el pasado lunes, ha dicho que tiene "buenas sensaciones" para afrontar este nuevo compromiso.

"Hemos hablado mucho, hemos visto imágenes del partido y tengo la sensación de que la gente está preparada para el domingo. Es la plantilla que más potencial puede tener de todas las que he dirigido y, aunque hay que mejorar en algunas cosas, en calidad estamos muy bien. Nos falta un poco de agresividad, la cual vamos adquiriendo, y ser mentalmente más fuertes, que es lo que hace que un equipo sea bueno o no", ha señalado. Según Carrión es momento de "demostrar más que de hablar".

"Tenemos muchas posibilidades y debemos demostrarnos de lo que somos capaces y hacer un partido serio y muy competitivo en Gijón. Hay que ser fuertes y saber que durante el partido habrá momentos de dominar y otros en los que nos dominen", ha comentado.

El Sporting todavía no ha perdido como local en el campeonato, pero Carrión tiene muy buenos recuerdos de El Molinón. "He ido dos veces a jugar allí, con el Córdoba y con el Numancia, y en las dos ganamos. Que no haya perdido en casa esta temporada no me dice demasiado, aunque tendremos que estar bien para conseguir la victoria y creo que lo haremos".

El catalán también se ha referido al mercado de fichajes, que por ahora ha traído a seis futbolistas a la plantilla -el portero argentino Leandro Chichizola, los defensas Antonio Jesús Regal "Antoñito", Raúl Navas y el croata Toni Datkovic, el centrocampista georgiano Giorgi Abujarnia y el delantero argentino Pablo de Blasis-. "Desde el club se está haciendo un buen trabajo para que el equipo mejore y los que ya estaban en la plantilla deben saber que los nuevos vienen a sumar".

"Quiero una plantilla en la que todos se sientan importantes y que esté preparada para lograr el objetivo, que cada uno asuma su rol y que sepa que todo lo que hagamos es por su bien y por el del equipo", ha apostillado.