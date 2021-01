Una revolución inesperada en el Murcia

Desde que comenzó el mes, el Real Murcia era consciente de la necesidad de tener que acudir al mercado de fichajes para cumplir los objetivos marcados esta temporada. El primordial es obtener un billete para la Segunda B Pro por la vía rápida, y para ello, en el conjunto grana se hablaba de incorporar entre cuatro y cinco futbolistas a su plantilla que elevasen el nivel y los recursos mostrados durante la primera vuelta del curso. Sin embargo, el club murciano ha superado sus propias expectativas en la recta final de esta ventana de fichajes al contar ya con hasta siete caras nuevas. Y no se cierra la puerta a algún fichaje más en los cinco días que restan de enero.

Cierto es que las salidas del delantero Rafa Chumbi y el lateral Antonio Navas no estaban previstas, por lo que el Real Murcia ha contado con trabajo ´extra' en los últimos días. Pero, tras los fichajes del portero Nereo Champagne y el lateral Adán Gurdiel, han sido cinco fichajes los que ha realizado, el número de incorporaciones que se iban a realizar en un principio, tras caer el pasado sábado en casa frente al filial del Betis. El defensa Francisco Molinero, los centrocampistas Verza y Carrillo, el extremo Ton Ripoll y el atacante Marcos Mendes son las nuevas caras con las que contará Adrián Hernández desde hoy mismo en los entrenamientos. Por lo que, si el técnico murciano así lo considera, todos ellos podrían estar disponibles para enfrentarse al filial del Sevilla este domingo (11.30 horas, Footters.com).

Ahora bien, si el conjunto grana quiere cerrar algo más en los cinco días que restan de mercado, deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar todas las fichas. Algo parecido a lo que ha sucedido con las llegadas del mediapunta Carrillo y las fichas sub-23. Y es que el murciano ocupará el lugar de Pablo Herrero, quien volverá a tener ficha del Imperial tras su ´ascenso' al primer equipo este verano. Mientras que Ton Ripoll, también contará con ficha del Imperial, pero estará en total dinámica del primer equipo.

«A Pablo Herrero se le va a hacer ahora ficha del Imperial. Traer a un jugador sub-23 parece que cierra las puertas a los del filial, y eso no es así. Hay que ver los errores y uno de ellos es ese. Los jugadores del filial no necesitan ficha sub-23 para jugar, porque Adrián puede escoger al que quiera. Incluso del juvenil», dijo ayer Julio Algar, director deportivo del Real Murcia, y añadió que «si hay alguna salida de los sub-23 a última hora se la cambiará la ficha del filial a Ton Ripoll, pero se lo hemos explicado y no han habido problemas».

Sobre la posibilidad de realizar más movimientos, a pesar de haber superado el número marcado ya, el director deportivo del conjunto grana no fue tajante en este aspecto y dejó abierta la posibilidad de que se produzca algún fichaje más. Lo que también supondría otras tantas salidas al tener ahora todas las fichas sénior completas. «Al final se han hecho más fichajes de los que pensábamos al principio por las circunstancias, y porque algunos han pedido salir y se ha llegado a un acuerdo. Estamos siempre preparados para lo que pueda ocurrir. Seguimos trabajando en este cierre de mercado, que ojalá se acabe pronto porque se nota la distracción en todos los equipos y eso no es bueno en la situación en la que estamos», concluyó .

El Real Murcia visita el domingo al filial del Sevilla con la intención de meterse de una vez por todas en la lucha por las tres primeras plazas de su grupo, y podría ´revolucionar' su once tras la llegada de estas cinco nuevas piezas.

Francisco Molinero: "Regreso a un lugar muy especial para mí"

Después de estar sin equipo hasta su llegada al Real Murcia, el futbolista manchego, de 35 años, aseguró que ha pasado por «momentos difíciles» en los últimos meses. «Son circunstancias que no te esperas, fue algo puntual y han sido unos meses que he tenido que entrenar fuerte. Me he preparado lo mejor posible para volver al verde. Estoy con las pilas a tope, pensando en entrenar y en competir al máximo en cada partido», añadió.Sobre su anterior etapa en el club grana, admitió que se marchó «muy agradecido» por los tres años que estuvo aquí porque «siempre me han tratado como un hijo. Me unen muchas cosas a Murcia. Tenía esa espina, pero sabía que tarde o temprano iba a volver» y añadió sobre su estado de forma que « vengo trabajando durante meses, no he parado. Estoy preparado para ayudar desde ya».