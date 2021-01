"Cuando jugamos con pases rápidos, jugamos bien"

Augusto César Lima, del UCAM Murcia CB, ha sido el primer jugador de la Liga Endesa en portar un micrófono durante un partido oficial en la máxima competición. Ya se mostró cómo viven los encuentros de máximo nivel entrenadores como el propio Sito Alonso, técnico universitario, o Ibon Navarro, del Morabanc Andorra, en la sección 'Insider' de la ACB. Incluso la manera en la que desarrolla un partido también para los árbitros, con el murciano Cristóbal Sánchez como uno de los protagonistas. Y ahora, el pívot del UCAM ha sido el primero en acercar un poco más a los aficionados la tensión de este deporte. El internacional brasileño firmó 7 puntos y 12 rebotes en el encuentro en el que portó el micrófono, pero su equipo no pudo lograr la victoria frente al BAXI Manresa el pasado martes. "Me he encontrado bastante cómodo, ni lo sentí. Hasta me he llevado una técnica", afirma entre risas en unas declaraciones que recoge la web de la ACB.





?? "Cuando entres, quiero tu energía. Tú también, eh, Nema"



"¡Pero si me ha tocado él!"



"Ha sido falta mía, ha sido falta mía. Ya está"



"Ay, Señor, dame paciencia"



? Insider acb ?? Así vive @AugustoLima7 un partido de #LigaEndesa pic.twitter.com/ROKyRVdpS3 — Liga Endesa (@ACBCOM) January 28, 2021

??? "Hay frustración, hay momentos buenos... son todas las emociones que vives en el partido"@AugustoLima7 y la experiencia de llevar un MICRO en un partido de #LigaEndesa

??? Insider acb pic.twitter.com/E3tTv4rgig — Liga Endesa (@ACBCOM) January 28, 2021

y momentos buenos. Son emociones son todas las emociones que vives en el partido", añade el jugador universitario. Y es que hay varias situaciones interesantes que brasileño vive durante el encuentro como su constante comunicación con los bases del equipo,, y su preocupación por formar a la defensa en un duelo en el que el UCAM se vio superado ante el cuadro catalán.", afirmaba Augusto Lima junto a sus compañeros mientras que está en el banquillo durante el choque.