Molinero: "Vuelvo a un sitio muy especial"

Restan cinco días para que finalice el mercado de invierno y el Real Murcia ha apretado el acelerador en la contratación de nuevos jugadores tras su derrota ante el filial del Betis el pasado sábado. Así pues, uno de las incorporaciones estos días, junto a Verza, Marcos Mendes y Ton Ripoll, llegó la de Francisco Molinero. El lateral, que vivirá su segunda etapa en el conjunto grana tras su marcha en 2014 después de tres temporadas, ha sido presentado como nuevo futbolista grana. "Vuelvo a un sitio muy especial, lo considero mi casa, lo mantendré siempre. Muy contento de estar aquí con sensaciones muy positivas y para ayudar en todo lo que sea posible", ha asegurado en su presentación.





, el futbolista manchego aseguró que ha pasado por "momentos difíciles, son circunstancias que no te esperas, fue algo puntual yMe he preparado lo mejor posible para volver al verde. Estoy con las pilas a tope, pensando en entrenar y en competir al máximo en cada partido".Acerca de su paso anterior por el club grana, admitió que "me fui muy agradecido por los tres años que estuve aquí, siempre me han tratado como un hijo.Tenía esa espina, pero sabía que tarde o temprano iba a volver" y añadió sobre su estado de forma que " vengo trabajando durante meses, no he parado. Estoy para ayudar desde ya".