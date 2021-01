"Mi padre ha defendido este escudo y tenía esa espinita por jugar aquí"

José Antonio García, más conocido como Verza, realizó ayer su primer entrenamiento como nuevo jugador del Real Murcia. Después de ejercitarse a las órdenes de Adrián Hernández, el centrocampista, que llega a Nueva Condomina tras rescindir su contrato con el FC Cartagena, fue presentado como murcianista en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Julio Algar y Vicente Carlos Campillo.

El jugador, nacido en Murcia y criado en Orihuela, reconoció que siempre ha sido del Real Murcia, club en el que además jugó su padre. «Venir aquí es un reto para mí. Yo soy un profesional y he defendido el escudo en cada club en el que he estado, pero me hacía especial ilusión vestir esta camiseta.

He venido desde pequeño a La Condomina y mi padre ha defendido este escudo, por eso tenía esa espinita», relataba, añadiendo que se toma «como algo personal» su fichaje como murcianista. Verza, que decía que si Adrián Hernández lo desea, podría jugar este mismo domingo, comentó también que «voy a intentar ayudar al equipo desde el manejo del balón».