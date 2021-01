Una lista llena de cruces rojas

«Estamos esperando al delantero que se ajuste económicamente y que pueda venir», dice Algar

«Cuando coges la lista de delanteros y te pones a hacer cruces en las opciones que no pueden venir, al final la lista es muy reducida». Así resumía ayer Julio Algar, director deportivo del Real Murcia, los problemas que está teniendo para cerrar el fichaje de un atacante que cubra el hueco dejado por Chumbi y que sea del agrado de Adrián Hernández, que quiere un futbolista con un perfil diferente a lo que ya hay en esa zona del campo.

No estaba la contratación de un delantero en la lista de deseos inicial del Real Murcia, pero la salida del ´9' grana ha obligado a Julio Algar a bucear en el mercado sin de momento resultados. Y es que las primeras opciones barajadas en Nueva Condomina o se han caído o se han complicado.

La primera cruz la hicieron los responsables murcianos sobre el nombre de Dani Aquino, a quien el Badajoz no deja salir en este mes de enero. Aunque el jugador murciano atendió la llamada de su ex club e incluso se dejó querer, una vez que informó a su actual equipo de la oferta grana, los pacenses no dudaron en cerrarle la puerta.

Algo parecido ha ocurrido con Borja Díaz, mediapunta del Melilla pretendido entre otros clubes por el Real Murcia. Julio Algar conoce a la perfección al atacante madrileño, de ahí su interés por convencerle para que aterrice en Nueva Condomina, sobre todo después de una primera vuelta en la que ha marcado 4 goles. Pero al igual que el Badajoz con Aquino, el Melilla ha cortado rápidamente las alas del Real Murcia, informándole de que para conseguir al futbolista tendrán que abonar una cláusula de rescisión que sería de 300.000 euros.

Un perfil diferente al de Aquino y Borja Díaz es el de Adrián Fuentes, con quien también se están manteniendo conversaciones. El madrileño, que puede actuar tanto en el centro del ataque como por la banda, tiene 24 años y actualmente está cedido por el Alavés en el NK Istra croata. En la temporada 17-18 coincidió con Algar en el filial del Lorca. El jugador ve con buenos ojos volver a España e incorporarse a la plantilla de Adrián Hernández, sin embargo esta opción se ha ido complicando con el paso de los días, y es que el NK, con pocas alternativas en el ataque, no quiere perder a Fuentes.

Ni el esfuerzo económico que está realizando el Real Murcia en esta ventana de fichajes ha sido suficiente hasta el momento para cerrar la delantera. Ayer mismo, durante la presentación de Verza, hablaba de las dificultades que está teniendo, pidiendo paciencia. «Estamos esperando al delantero que pueda ser económicamente y que pueda salir», añadiendo que ahora mismo también se están mirando «el mercado de futbolistas rescindidos, que están en el extranjero, en el paro o que no juegan por los impagos».

Considera Algar que no hay que precipitarse, que lo importante es «acertar», explicando además que ahora mismo Toril es el titular, y que por eso se ha preferido esperar antes de traer a un delantero que no convenza.

Daniel Pacheco, una opción que no es fácil

Dentro de los jugadores que están en paro, el Real Murcia se ha fijado en el atacante Daniel Pacheco, un trotamundos que ahora mismo está sin equipo tras su paso por el Málaga. El andaluz de 30 años es un futbolista polivalente. Aunque juega por la banda izquierda, podría también adaptarse tanto a la mediapunta como a la delantera. Su historial es amplio, y es que nunca ha acabado de adaptarse a ninguno de los clubes en los que ha militado. Ha pasado, entre otros, por el Getafe, el Betis, el Alavés, el Alcorcón... El de Daniel Pacheco es uno de los nombres que están ahora mismo en la mesa del despacho de Julio Algar, aunque algunas fuentes consideran que será complicado convencer al malagueño.

Pitu , del Cornellá, no fichará

Además del delantero, el Real Murcia contratará a un jugador sub-23, que ya estaría prácticamente cerrado, según dijo ayer Algar, que, además, negó que fuera Pitu, del Cornellá. Aunque el extremo estaba entre los objetivos granas, finalmente se descartó su llegada al no superar el reconocimiento médico.