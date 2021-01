En directo: Dani Pérez pone en aprietos al UCAM Murcia a falta del último cuarto

Primer Cuarto



A diferencia del partido del pasado sábado ante el Burgos, Sito Alonso sí pudo contar con sus titulares más habituales después de haber cogido un poco más de ritmo después de ese parón de 27 días por culpa del coronavirus. Conner Frankamp, Jordan Davis, Sadiel Rojas, DiLeo y Lima fueron los elegido por Sito Alonso. Comenzó el partido con un Jordan Davis con ganas de reivindicarse ante su ex equipo después de su breve estancia en Manresa la temporada pasada. El escolta comenzó el partido con cuatro puntos y dos robos en las primeras jugadas del partido (8-6), además de provocar dos faltas personales. El UCAM Murcia entró bien en el partido pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Una antideportiva de Sadiel Rojas y un triple de Rafa Martínez (10-17) obligaron a Sito Alonso a pedir tiempo muerto. Los universitarios empezaron a sufrir en ambos lados de la pista. No conseguían parar la buena circulación de la pelota de Manresa, canalizando su juego a través del base Dani Pérez, ni en ataque se mostraron fluidos, ni con Frankamp ni con Bellas. No funcionaba lo preparado por Sito y el Manresa fue poco a poco alejándose en el marcador (13-23). Los universitarios cometieron ocho pérdidas en el primer cuarto que le lastraron en su su intento por acercarse en el marcador. El cuarto terminó con un intercambio de canastas con Manresa manteniendo la máxima del partido (18-28).



Segundo Cuarto



El UCAM Murcia seguía muy atascado en tareas ofensivas. Poca circulación de la pelota y todos los jugadores muy estáticos que obligaban a tirar de individualidades en casi todas las jugadas. Las malas sensaciones del equipo en el primer cuarto siguieron también en el segundo. Solamente un triple de Connor Frankamp y otro de DiLeo mantuvieron al equipo en el partido, aunque una serie de malas defensas sobre Mason aumentaron la máxima (26-39) con dos triples consecutivos. No estaba bien el UCAM Murcia y para colmo, Conner Frankamp, seguía sin poder disputar más de tres minutos seguidos por un cansancio extremo. El partido seguía la misma tónica, con el Manresa dominando el juego, con más intensidad y más acierto. Sí que es cierto que los universitarios mejoraron en defensa en el último tramo del segundo cuarto. Solamente un momento de brillantez de Radovic, con siete puntos consecutivos, acercó la distancia hasta los cinco puntos (38-43). El cuarto lo cerró Dani Pérez con un gran triple sobre la bocina aprovechando la ventaja en la marca sobre Augusto Lima (38-46).



Tercer Cuarto

Sito Alonso solo cambió a DiLeo por Radovic respecto al quintento inicial. El montenegrino había sostenido al equipo en la recta final del segundo cuarto y el equipo intentó atacar a través de él. El ala-pívot lo estaba haciendo todo bien: atacó el aro, se atrevió desde la línea de tres y se mostró muy activo en el rebote. Solamente lo lastraron los tiros libres, con un ?. Aguantó el UCAM Murcia los continuos arreones del Manresa, que intentó romper el partido con la jugada que más sufren los unviersitarios para defender, el pick & roll. Los de Sito no eran capaces de defender una jugada que entra en el ABC del baloncesto y Dani Pérez campaba a sus anchas sobre el parqué del Palacio de los Deportes. Un mate de Lima y una canasta de Rojas tras un rebote ofensivo subieron el ánimo de sus compañeros a falta de cinco minutos para el final del cuarto (53-58). Cuando parecía que el UCAM iba a igualar el marcador apareció un imperial Dani Pérez con dos triples consecutivos (57-68). El base catalán estaba siendo un verdadero quebradero de cabeza para los universitarios, que no podían pararlo de ninguna de las maneras. A falta de dos minutos para el término del tercer cuarto, ya llevaba 24 puntos, 4 asistencias y cuatro tiples anotados. 16 de esos 24 fueron en el tercer cuarto (59-72). Sito intentó frenar la exhibición del base y lo consiguió momentáneamente impidiendo que volviera a anotar hasta el término de este cuarto, aunque el UCAM se fue diez abajo (64-74) por la la incapacidad defensiva.