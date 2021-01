Tampa Bay-Kansas City, final de la Superbowl

Los Buccaneers de Tampa Bay sellaron este domingo su pasaporte a la Super Bowl con una estelar presentación del mariscal de campo Tom Brady en el triunfo a domicilio por 26-31 sobre los Packers de Green Bay en el partido del Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). Brady, de 43 años, había disputado anteriormente nueve ediciones del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra. Buscará un nuevo título ante Kansas City Chiefs Chiefs (14-2) en la final del próximo 7 de febrero de la Super Bowl, que se va a disputar en el Raymond James Estadium, de Tampa (Florida), el campo de sus rivales.



Los Buccaneers se convertirán en el primer equipo en la historia de la NFL en jugar una Super Bowl en su propio estadio, mientras que Brady será el jugador de mayor edad en cualquier posición que dispute el partido por el título de campeón.





El equipo de Tampa Bay no había estado en los 'playoffs' en 13 años ni habían ganado un partido de postemporada en casi dos décadas, cuando el reinado de Brady con los Patriots acababa de comenzar. Sin embargo, Tampa Bay sorprendió en el mercado de los agentes libres cuando Brady decidió dejar a los Patriots en la temporada baja y eligió a los Buccaneers. Brady había decidido correr el riesgo mayor de su carrera profesional al no solo seguir en activo sino que dejar la compañía del entrenador en jefe Bill Belichick con los Patriots.Además lo hizo en un momento tan delicado para el deporte como era ello que le impidió poder trabajar con su nuevo entrenador en jefe Bruce Arians y el coordinador ofensivo Byron Leftwich el sistema al que se integraba debido a las restricciones de Covid-19. Los críticos señalaron los problemas que tenía con los pases en profundidad y que la relación con Arians no fuese la mejor.Sin embargo, todo fue superado por Brady, quien contra los Packers completó 20 de 36 pases para 280 yardas y tres touchdowns, con el corredor Leonard Fournette, que hizo la cuarta anotación, y aunque también tuvo tres interceptaciones al final la defensiva le salvó el día.Brady lanzó tres interceptaciones en la segunda mitad, dos al esquinero Jaire Alexander y una al profundo Adrian Amos, con Rodgers lanzando touchdowns al ala cerrada Robert Tonyan y al receptor abierto Davante Adams.Los Packers tuvieron la oportunidad de empatar el partido cuando estaban ocho puntos abajo y el balón en la yarda 8 de Tampa Bay, pero decidieron patear un gol de campo en cuarta oportunidad con poco más de 2 minutos para el final del juego. Nunca recuperaron la pelota después de patear.con un nuevo equipo en su primer año, que sería el séptimo de su brillante carrera.Su rival será Kansas City Chiefs, donde su mariscal de campo Patrick Mahomes se olvidó de los protocolos de conmoción cerebral que tuvo que superar durante toda la semana y se convirtió en la gran figura del equipo en el partido de Campeonato de la Conferencia Americana (AFC) que ganaron ese domingo por 38-24 a los Buffalo Bills.Mahomes, que había sido duda durante toda la semana para el partido tras sufrir una conmoción cerebral el domingo anterior ante los Cleveland Browns, no tuvo su mejor inspiración en la primer cuarto cuando los Bills se pusieron con parcial de 0-9.Pero en el segundo cuarto recuperó su mejor inspiración y el equipo remontó con 21 puntos para irse al descanso arriba en el marcador y el partido bajo control (21-9).La segunda parte la defensa de los Chiefs hizo su trabajo para silenciar al joven mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, y aportar otros 17 tantos con una ofensiva segura y eficaz que les aseguró la victoria.Mahomes acabó con 29 pases completados de 38 intentos para 325 yardas, incluidos tres envíos de anotación, no le hicieron ninguna interceptación y apenas fue derribado una vez para dejar en 127,6 el índice de pasador.La actuación de Mahomes, que a sus 25 años, ya tiene en su poder un título de Super Bowl, volverá a ser motivo de frustración para los seguidores de los Bills y en especial de los directivos que decidieron la venta de la selección a los Chiefs.