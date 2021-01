A las órdenes de Verza

Nereo Champagne llegó a Nueva Condomina el jueves 13 de enero. Solo cuatro días después ya era titular con el Real Murcia. Algo parecido ocurrió con Adán Gurdiel. El fichaje del leonés se confirmó pocas horas antes del meta argentino y el domingo también aparecía en la alineación murcianista. Como no hay dos sin tres, la historia tiene muchas probabilidades de repetirse con Verza, la última incorporación del club grana. Si ayer el murcianismo se levantaba preocupado por la imagen ofrecida por su equipo en el choque frente al Betis Deportivo, los responsables de la entidad centenaria supieron levantar los ánimos de la gente con un regalo que pocos esperaban cuando comenzó el mercado de fichajes. A media mañana se hacía oficial la contratación de José Antonio García, más conocido como Verza. Sin equipo después de rescindir con el FC Cartagena, el Real Murcia no ha necesitado mucho para convencer a un futbolista que después de su paso por el Cartagonova no quería moverse de la Región.

No era el centro del campo una prioridad para Adrián Hernández. Como tampoco lo era la portería, pese a que ambas zonas venían costando muchos disgustos al equipo grana. Los deseos del técnico estaban más encaminados a firmar un lateral derecho -Gurdiel- y un extremo, pero desde las oficinas sabían que faltaba mucho más, de ahí que no hayan dudado en hacer un esfuerzo económico que muy pocos esperaban, y que deberá ser incluso mayor después de la inesperada salida de Chumbi.

Desde las primeras jornadas se vio que el Real Murcia no tenía un futbolista capaz de poner criterio en el centro del campo. Con Abenza y Youness aportando músculo, todas las miradas estaban puestas en Yeray, pero el ex del Hércules ha sido uno de los fiascos de esta campaña. El tinerfeño, además, estará hasta seis semanas de baja después de tener que ser operado de una apendicitis aguda.

Ya no tendrá excusas Adrián Hernández. El club grana confirmaba ayer la contratación de Verza, un futbolista que, al igual que Gurdiel y Champagne, llega con la experiencia suficiente para elevar el nivel de una plantilla que no acaba de dar los resultados esperados, fracasando en cada uno de sus intentos por alcanzar las tres primeras posiciones.

No podía confirmarse el fichaje del oriolano en mejor momento, y es que las sensaciones dejadas frente al Betis B fueron muy preocupantes. Con un sistema de juego que no funciona, los granas se suicidaron. El socavón en el centro del campo y la no presencia de un futbolista capaz de dar criterio y sacar el balón obligaban a Edu Luna a recurrir a pelotazos sin sentido, desesperando a los atacantes.

Si Verza no se ha dejado llevar en estos meses sin protagonismo en el FC Cartagena y si Adrián Hernández consigue encajar en su pizarra al oriolano, el Real Murcia dará un salto notable en una zona que estaba huérfana de un jugador que dé criterio y sentido al juego. Con Youness y Abenza de escuderos, el centrocampista de 34 años actuará de lanzadera, poniendo el peso en una zona del campo a la que el técnico, solo preocupado por los carrileros, casi no ha dado importancia.

Verza llega al Real Murcia después de rescindir su contrato con el FC Cartagena. Después del ascenso albinegro al fútbol profesional, el centrocampista apenas ha podido tener minutos al no tener la confianza de Borja Jiménez. Solo jugó 115 minutos, estando inédito desde el 21 de noviembre. Una campaña antes, el oriolano disputó 1.231 minutos.

Habrá que ver qué rendimiento ofrece Verza en el Real Murcia, pero sobre el papel, Julio Algar, director deportivo grana, está consiguiendo que los murcianos sean protagonistas en este mercado invernal al convencer a futbolistas que pocos esperaban que llegasen a Nueva Condomina. Además, se está logrando cubrir los puestos en los que el equipo cojeaba.

El club grana trabaja para cerrar dos incorporaciones más

Después de la contratación de Verza, tercer fichaje de este mercado de invierno, el Real Murcia tiene otra ficha libre tras las últimas salidas de Júnior y de Chumbi. Pero no se conforman los granas con una incorporación más. El objetivo, siempre dependiendo de lo que ofrezca el mercado, es que aterricen en Nueva Condomina dos futbolistas más. La marcha de Chumbi al Marbella obligará a firmar a un delantero que acompañe a Toril y a Curto. Esa es la prioridad ahora, aunque desde el principio, Adrián Hernández también ha insistido en la contratación de un extremo para la banda derecha. En caso de cerrarse dos fichajes, habría que dar la baja a un futbolista para liberar la ficha que falta. La opción más probable es que uno de los refuerzos sea un jugador sub-23, siendo Adrián Melgar el nominado para abandonar la plantilla. a.m.