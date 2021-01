Cuando asomaba el mes de enero y el mercado de fichajes, el Real Murcia esperaba aprovechar esta ventana para realizar un par de fichajes. Al final, los movimientos van a ser más de los que se creía al principio. Decía Julio Algar durante la presentación de Verza, que iban a haber más salidas en la plantilla, y solo unas horas después el club ha emitido un comunicado para anunciar que ha llegado a un acuerdo con Antonio Navas para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. Pues la salida del andaluz ha ido unida a un fichaje que nadie esperaba. Francisco Molinero regresa al Real Murcia casi siete años después. El lateral derecho de 35 años llega tras su paso el Real Sporting de Gijón de Segunda División.



El defensa madrileño regresa a la que fue su casa desde la campaña 2011-2012 hasta la 2013-2014, en las que disputó un total de 116 partidos entre liga y play off de ascenso a Primera División, anotando un total de 5 goles y repartiendo 5 asistencias.



"Molinero llega para aportar toda su experiencia y calidad en las cuatro posiciones de la línea defensiva, circunstancia que lo sitúa, además, como una pieza muy polivalente dentro del organigrama de la primera plantilla", indica el Real Murcia en su nota.





Se marcha Antonio Navas

, futbolista que también ha llegado en este mercado invernal y que solo necesitó un par de días para ganarse la titularidad, entrando en el once ante el Recreativo Granada y contra el Betis B.La llegada de Gurdiel envió al banquillo a. El andaluz, sin competencia en la banda derecha, había sido el delantero titular durante toda la primera vuelta, pero la llegada a la plantilla del ex del UCAM en este mes de enero ha hecho que el andaluz se quede sin sitio en el once. Esta situación, unida a la falta de confianza de Adrían Herández, han llevado al defensa a buscar una salida.de un futbolista que solo ha jugado media temporada en Nueva Condomina."El Real Murcia C.F., S.A.D. informa que ha llegado a un acuerdo para la desvinculación de la entidad del futbolista de la primera plantilla, Antonio Francisco Navas Vargas. El lateral andaluz deja de formar parte del conjunto grana tras llegar este verano a la entidad", indica la nota elaborada en Nueva Condomina.