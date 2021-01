El UCAM, a la deriva en un mar de dudas

Los universitarios pierden la condición de líderes que mantenían desde la cuarta jornada de liga.

No era un partido más. El UCAM Murcia se borró quizá en el momento más importante de la temporada. En el momento en el que debía dar un golpe sobre la mesa no dieron la talla. En el momento de apartar a un rival directo por el primer puesto y defender el liderato se quedaron sin ideas. De nada sirve el excelente inicio de temporada si cuando empieza la fase definitiva se deja de hacer todo lo que anteriormente se hacía bien. Y como consecuencia de no hacer nada bien, el que salió líder fue el Linares. Sin duda alguna, el equipo revelación del curso que suma 17 puntos de los últimos 21. Derrocó del trono a un UCAM Murcia incapaz de hacerle frente en los noventa minutos. Desde la jornada cuatro, los universitarios estaban en lo alto de la clasificación. Encadenan tres derrotas en los últimos cuatro partidos y las sensaciones no pueden ser peores. El equipo no genera peligro, algo que las victorias y el buen hacer defensivo estaban tapando. Pero es que el problema mayoritario ahora mismo es la fragilidad defensiva que muestra ahora el conjunto universitario. Han encajado siete de los nueve goles que llevan en contra en los últimos cuatro encuentros. Una losa para un equipo aspirante a todo que ha visto cómo su trayectoria se ha visto empañada por sus últimas actuaciones.

El bajón del UCAM Murcia no solo atiende a un único factor. Los despistes individuales en defensa, el mal funcionamiento del centro del campo, la falta de desborde de los extremos y la poca eficacia de los delanteros de cara al gol. Todo falla. Incluso Salmerón. El entrenador almeriense se equivocó en el planteamiento inicial del partido y su equipo lo pagó caro. El UCAM intentó ceder el protagonismo del esférico desde el primer momento al Linares y el conjunto andaluz fue creciendo a través de él con el paso de los minutos. Los de Salmerón no podían dar dos pases seguidos. El posicionamiento de los locales lo impedía. Y también el mal estado del terreno de juego del Municipal de Linarejos. El césped era un auténtico patatal que dificultaba más si cabe, la práctica del fútbol. Es por eso que los equipo optaron más por el juego directo, el propio de Segunda B. El del patadón arriba y a ver qué sucede.

Los universitarios se tiraron toda la primera mitad como si el partido no fuera con ellos. Como si no pasara nada. El UCAM parecía el equipo pequeño y el Linares el equipo grande. Por presupuesto y nombres deberían haber luchado más. Pero el fútbol no entiende de dinero ni de nombres y el partido se lo llevó el que más ganas tenía de llevárselo.

Empezaron los azuldorados sólidos atrás, sin conceder mucho peligro ante los linarenses, que controlaban el esférico. Con el paso de los minutos se fue desgastando esa intensidad defensiva y el Linares comenzó a aproximarse con más asiduidad. Avisó con un remate al palo en la primera mitad en la recta final de la primera mitad. Por su parte, el UCAM solo fue capaz de generar una ocasión gracias al trabajo de Pablo Espina, que luchó un balón largo y se lo llevó. Regateó al portero pero, muy forzado en línea de fondo, centró atrás sin encontrar rematador. A eso se resumen los primeros cuarenta y cinco minutos del por entonces líder del subgrupo.

El Linares certifica su dominio

El Linares estaba siendo superior. Tras el descanso, Salmerón movió ficha para intentar revertir la situación quitando a Aketxe por Alberto Fernández. Y pareció surgir efecto, pues el UCAM mejoró levemente en los primeros diez minutos tras la reanudación. Tuvo la más clara tras un centro de Javi Moreno que no enganchó Viti en boca de gol. Pero fue solamente un espejismo. Tras ese aviso, el Linares volvió a meter una marcha más y dio la réplica con tres ocasiones. La primera de Isra tras un centro lateral al que no llegó por muy poco. La segunda, con un disparo potentísimo de Fran Carnicer, ex del Real Murcia, que repelió Biel Ribas. Y a la tercera fue la vencida. El Linares consiguió romper el empate a cero con una jugada que no se cansó de repetir durante todo el partido. Centro desde la derecha y gol a placer de Sanchidrián, que acababa de entrar al terreno de juego. La defensa se durmió en ese centro y prácticamente se metió entre los dos centrales para batir a Biel Ribas y hacer justicia en el marcador en el minuto 70. El UCAM Murcia sufrió mucho por esa banda derecha con Perejón y Toni García. Fueron un quebradero de cabeza para toda la zaga universitaria. Y es que ahí hay un problema y no pequeño que Salmerón debe solucionar rápidamente si el UCAM no quiere tirar la temporada a la basura.

A partir del gol, el partido dio un pequeño giro de guión. El Linares dio un paso atrás para defender el resultado y por primera vez en el partido, el UCAM Murcia pudo tener la posesión, aunque sin mucho criterio, eso sí. Se notó la falta de Tropi por un esguince. El valenciano era la brújula junto a de Vicente en el centro del campo y el equipo notó su baja en la creación y en la contención de juego. A pesar de tener algo más el balón, el partido no cambió su rumbo y el que pudo seguir ampliando la renta fue el equipo local. En una jugada calcada a la del gol, casi sentencia el partido. Centro desde la derecha por línea de fondo que remató nuevamente Sanchidrián entre la defensa del UCAM. Afortunadamente para los universitarios, el remate se marchó arriba de la portería de Biel Ribas. Los de Salmerón solamente fueron capaces de crear una ocasión más. Una galopada de Jauregi, que acabó con un disparo cruzado que se marchó por poco fue lo único destacable en la segunda mitad. El UCAM debe ponerse las pilas si no quiere tirar todo lo realizado por la borda. El domingo le espera otro partido a vida o muerte ante una de ´la más fea' del subgrupo. Un partido de altura ante el Córdoba que resucitará o hundirá aún más al UCAM Murcia.

"Nos vamos jodidos pero hay que seguir peleando"

Atraviesa el bache más grande de la temporada el UCAM Murcia en el momento más decisivo de la temporada. El equipo universitario ha perdido el liderato como consecuencia del mal juego mostrado en las últimas jornadas. José María Salmerón, entrenador del club universitario, debe dar con la tecla nuevamente antes de que sea demasiado tarde. Los universitarios siguen ocupando un lugar privilegiado en la tabla aunque ya no disponen del colchón que tenían hace tan solo unas semanas. Se encuentran a un partido del líder, aunque la tabla está tan apretada que otra derrota podría sacarlos de los tres primeros puestos.

El UCAM realizó un mal partido ante el Linares y fue justo perdedor. Salmerón se mostró dolido ante esta racha de derrotas. «No queríamos perder. Veníamos con la intención de ganar pero el partido ha sido muy duro sobre todo porque el campo no estaba en buenas condiciones», declara sobre las mala condición del césped. Añade que «ellos se han adaptado mucho mejor al terreno de juego. A nosotros en la primera parte nos costaba dar dos pases seguidos. El césped estaba muy blando y teníamos miedo a cometer errores y nos quitáramos rápido la pelota. Hemos perdido casi todos los duelos», afirma el técnico.

El Linares Deportivo creó la mayor parte de ocasiones por la banda derecha, algo que no pilló por sorpresa a Salmerón aunque no fue capaz de pararlo a pesar de sacar un doble lateral izquierdo con Chacartegui y Viti. «En una situación de ataque por banda derecha nos han hecho el gol. No hemos sabido defenderla y sabíamos que por ahí era por donde ellos hacían daño. Nos vamos jodidos pero hay que seguir trabajando. Tenemos que pelear».

Al ser cuestionado por la llamativa elección de ese doble lateral, el almeriense respondió que «Santi venía de entrenar poco y no estaba en la situación que queríamos. Liberto acaba de llegar y Alberto viene de pasar el covid», expone.

En cuanto a su rival, cree que «se van a mantener arriba. Es un equipo muy fuerte en casa. Con la moral que tienen ahora mismo y la intensidad que le están poniendo a los partidos y es un equipo que opta a todo. Está la cosa muy apretada para todos los equipos».

Salmerón también catalogó la derrota como «un pinchazo porque cada fin de semana intentamos luchar por la victoria y seguir arriba. Ese es nuestro objetivo y ojalá lo podamos cumplir», finaliza. El próximo domingo intentarán reponerse de la mala racha ante el Córdoba.