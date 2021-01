El Lorca Deportiva se deja dos puntos en El Ejido

El Lorca Deportiva ha cosechado esta mañana su quinto empate de la temporada tras empatar 1-1 ante El Ejido, en un partido disputado en tierras almerienses. Se le resiste la primera victoria a los lorquinos aunque la mereció, ya que fue superior en todos los aspectos del fútbol a su rival. Una vez mas, el Lorca Deportiva sufrió un duro castigo ya que con el tiempo cumplido, y por delante en el marcador, una acción mas que rigurosa del colegiado propició el tanto de la igualada en el minuto noventa y cinco. Un instante antes, el meta murciano, Ivan Martínez, detuvo un penalti. Ese rechace supuso un corner que aprovechó El Ejido para empatar cuando los lorquinos jugaban con diez, ya que en esa misma acción, Emilio Iglesias fue expulsado por doble amonestación. La expedición lorquina regresó a Lorca muy enfadada con la actuación arbitral, la cual consideran fue determinante para no haber logrado el primer triunfo de la temporada.

El técnico Juanjo Asensio no introdujo muchos cambios, aunque alguno si que llamó poderosamente la atención. Pese a la ausencia de Sergio Rodríguez por lesión, Asensio se la jugó con un central. No utilizó a Coyette de inicio. Tan solo la presencia de Héctor Galiano, que la pasada jornada estuvo ausente por sanción, fue la única novedad con respecto al último once.

El Lorca Deportiva, que jugó de amarillo, salió a por todas desde el pitido inicial. Controló el juego en la parcela ancha, donde Gondra y Britos sobresalieron ,muy bien en defensa, y arriba, Carrasco estaba siendo un incordio para los zagueros locales.

El Ejido tenia nuevo inquilino en el banquillo, ya que a final de semana, Juan Carlos Cintas, que acabó expulsado, sustituyó a Tito García Sanjuan. Al menos, en cuanto a juego, los locales no mejoraron y se encontraron con un punto que no merecieron.

La primera parte fue igualada, pero el Lorca Deportiva tuvo mas presencia que su rival en las áreas. Poco antes del descanso, Andrés Carrasco anotó su cuarto tanto de la temporada y primero del presente año, que terminaba con una sequía goleadora de tres partidos. Carrasco no anotaba desde la jornada siete, en la que le hizo dos al Recreativo de Granada. El tanto del delantero murciano hacía justicia en el marcador, ya que el Lorca fue superior a su rival en la primera parte.

La segunda mitad fue parecida. El Ejido quería llegar rápido al área del Lorca, pero este, muy ordenado y casi perfecto en el aspecto táctico, no dejaba fisuras. Pasaban los minutos y no daba la impresión de que El Ejido pudiera empatar. De hecho, el Lorca Deportiva pudo sentenciar en el minuto cincuenta y uno.

En una acción aislada, los locales estrellaron un balón al palo por mediación de Toni Arranz en el minuto sesenta y nueve. Se presagiaba que el final del choque iba a estar tenso y así fue. En el último suspiro, el colegiado Collado López decretó un riguroso penalti y amonestó a Emilio Iglesias al entender que este había agarrado a un rival. Emilio protestó y fue expulsado. Dos cartulinas en la misma acción y los lorquinos acabaron con diez.

El penalti lo lanzó Arranz, pero Ivan Martínez, con una gran intervención, desvió el balón a corner. En la salida del saque de esquina, Cristian Moreno, de cabeza y en un desajuste defensivo lorquinista logró un empate que no mereció.

Tras el encuentro, el técnico del Lorca Deportiva elogió el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores ante los medios de comunicación: "Los jugadores se han vaciado. Es por ellos por quien más siento que no hayamos ganado hoy, aunque lo hayamos merecido. Están entrenando bien y hoy han hecho todo lo posible por ganar, pero esa decisión arbitral nos ha condenado y castigado sin merecerlo". Además, el entrenador del conjunto lorquino ha querido mandar un mensaje de optimismo de cara al futuro: "Por supuesto que soy optimista con esta situación. Si no lo fuera, bajaríamos la persiana y ya está, pero no, ni mucho menos. Viendo cómo entrena y compite este equipo, estoy convencido de que nos salvaremos".

Al final, monumental enfado de los jugadores y presidente del Lorca Deportiva, en parte por la rigurosa decisión del árbitro, que acabó siendo clave para que los lorquinos no sumaran el primer triunfo de la temporada y del año. La próxima jornada el Lorca Deportiva recibirá al Betis B en el estadio Artés Carrasco.