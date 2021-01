La ley del máximo esfuerzo

Casi un mes después y con un confinamiento de por medio, al detectarse varios casos positivos por coronavirus a principios de mes, el UCAM Murcia CB regresó ayer de nuevo a la acción. Y lo hizo luchando contra el Hereda San Pablo Burgos, que se acabó llevando la victoria (75-81) gracias a un brillante último cuarto, pero también consigo mismo. Porque los jugadores del conjunto universitario fueron más allá cuando su físico dijo basta. El esfuerzo y el sacrificio por llegar donde las piernas o las manos no podían fue palpable durante los cuarenta minutos. Y es que el cansancio, la falta de ritmo de competición y la pérdida de forma física, después de varios días con una rutina de trabajo bien distinta, afectó a jugadores importantes en el club murciano, como fue el caso de Conner Frankamp, quien apenas estuvo once minutos en pista.

La falta de frescura hizo daño ayer a un UCAM sin fluidez ofensiva y muy errático desde el triple, con varios lanzamientos al borde del límite la posesión. Pero también mantuvo otros factores, como la superioridad en el rebote o sus porcentajes desde el tiro libre (56%), que no dejan de ser una losa durante toda la temporada. Y es que, una vez más, como ha sucedido en varios encuentros, el resultado en el tramo final podía haber sido bien distinto si los universitarios llegan a estar más acertados en esta faceta. Sito Alonso agitó el quinteto inicial con las novedades de Bellas, Jok y Cate junto a Davis y DiLeo. También varió las rotaciones, con Malmanis entrando más en juego que lo habitual, y buscó siempre a los jugadores con mejores sensaciones en ese momento del partido. Sin embargo, lo que no cambió fue que Rafa Luz sigue sin contar para el entrenador madrileño al quedarse de nuevo fuera de la convocatoria, a pesar de que, al igual que ocurrió frente al Obradoiro, Sito Alonso tampoco utilizase ayer a todos sus efectivos al no saltar Marques Townes a pista ayer. Sobre todo cuando Vítor Benite, quien regresaba al Palacio por primera vez tras su marcha del conjunto universitario, comenzó a hacer daño con ocho puntos casi seguidos en el primer cuarto.

El entrenador del UCAM movió rápidamente las piezas en defensa, y fue Bellas el que se emparejó con el brasileño para que Jordan Davis vigilase a Omar Cook. Aún así, no lo vio claro e inició las rotaciones con la entrada de Rojas, Malmanis, Radovic y DJ Strawberry. Fue el jugador letón el que hizo labores de pívot en lugar de Radovic, y el partido se rompió antes de llegar a la primera pausa (14-11). Kravic, que había fallado dos canastas anteriormente bajo el aro, fue creando cada vez más problemas al equipo murciano mientras que Radovic se hacía fuerte en la pintura contraria. Sin embargo, el UCAM siguió sin poder parar el acierto burgalés desde el perímetro, esta vez con Rivero, y se llegó al final de un primer cuarto igualado en el marcador (18-20).

La entrada de Lima a pista, por primera vez en el partido, dotó de mayor poderío al UCAM junto a un Radovic que ayer dejó claro que empieza a mostrar su mejor versión desde que regresó este verano. De hecho, fue el único jugador local por encima de los dobles dígitos en la anotación (17), a pesar de la falta de acierto desde el tiro libre (20-20). En cada cuarto hubieron unos segundos en el que se rompía el partido, y en el segundo lo lideró el UCAM con una contra de DJ Strawberry y un triple de Frankamp, que permitía tomar algo de aire (33-30). Pero el cansancio ya era palpable cuando todavía no se había alcanzado el ecuador del encuentro, y Benite castigó a los murcianos de nuevo (33-37). El UCAM contó con opciones para recortar algo más el marcador antes de un descanso al que se llegó con el 35-37.

Sito Alonso cambió los planes en el inicio de la segunda parte, pero el UCAM seguía sin encontrar el ritmo anotador que necesitaba. No obstante, una técnica a Joan Peñarroya metió de lleno al equipo universitario en el partido. Eso, sumado a un triple de Rojas, colocó de nuevo por delante al UCAM en el marcador (41-40). Radovic volvió a aparecer cuando más lo necesitaban los suyos y Peter Jok fue un soplo de aire fresco con cinco puntos consecutivos tras anotar un triple (48-46). También apareció DJ Strawberry, que se sacó de la manga cuatro punto de una tacada tras un triple y tiro adicional por falta de Benite. Y el UCAM llegó al inicio del último cuarto con seis puntos de ventaja (54-48).

Sin embargo, se quedó sin fuerzas cuando más falta le hacía. Un parcial de salida de 0-7 metió demasiado pronto al San Pablo Burgos en la lucha por la victoria y al UCAM le costó salir airoso de ese fango (61-62). Primero con Omar Cook, con tres triples convertidos de cinco intentados, y después con un Vítor Benite que terminó de rematar la faena hasta alcanzar los 19 puntos en su casillero (68-75). El San Pablo Burgos ya cogió ventaja y, pese a que el UCAM lo intentó, ya no la soltó (75-81).

Sito Alonso: "El partido se nos ha hecho largo"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dijo ayer que se siente «muy orgulloso de todos los jugadores» y admitió que «seguramente el partido se hizo demasiado largo» para su equipo, después de perder por 75-81 ante el Hereda San Pablo Burgos en un encuentro en el que el aspecto físico fue clave y es que el cuadro grana llevaba 27 días sin competir y sin apenas entrenar por haber tenido que estar confinada su plantilla por un brote de coronavirus.

«Lo primero quiero decir es que siento orgullo por ser entrenador del UCAM Murcia», comenzó diciendo el técnico universitario en la rueda de prensa posterior al choque y siguió destacando «el esfuerzo hecho por este grupo de jugadores tras estar tantos días parados y entrenando confinados».

«Nos ha faltado ritmo competitivo ante el rival que seguramente tiene más ritmo de toda la competición y creo que nuestro equipo no ha merecido no tener la opción de ganar al final en un partido en el que ha habido momentos clave como el ´3+1' de Cook y la ejecución del propio Cook para el triple que logró Salvó», dijo el entrenador madrileño ayer.

«Nosotros fuimos mejores en rebote y en intensidad durante muchos minutos y entramos con todas las opciones de ganar el encuentro en los cinco últimos minutos, pero, aunque aguantamos todo lo que podíamos, seguramente se hizo largo y no supimos aprovechar el bonus para ir al tiro libre y ahí debimos ser más inteligentes con un juego más colectivo», declaró un Sito Alonso «más triste por la derrota que otros días por la sensación de impotencia».

El conjunto universitario no tiene apenas de descanso, ya que tiene que afrontar cuatro partidos en los próximos días. El primer este martes, 26 de enero, en el Palacio de los Deportes frente al BAXI Manresa (18.00 horas, Movistar +). Partido que se debía haber disputado el pasado 3 de enero y que no fue posible al detectarse varios casos por coronavirus. Además, el próximo domingo visitará al Barcelona.