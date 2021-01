El UCAM reinicia el curso

Hace casi un mes que el UCAM Murcia CB no salta a la pista para jugar un partido. Y después de la calma llega la tempestad, ya que desde hoy y hasta el domingo 7 de febrero jugará cinco y ante rivales todos de gran entidad. El reinicio del curso será esta tarde en el Palacio de los Deportes (18.00 horas, Movistar Deporte) ante un Hereda San Pablo Burgos que ha ganado cinco de los últimos seis encuentros de la Liga Endesa. La única derrota fue hace una semana ante el Valencia Basket. El resto, Baxi Manresa, Joventut, Bilbao, Unicaja y Real Betis, cayeron por amplias desventajas en algunos de los casos.

El equipo murciano tendrá ausencias entre los jugadores que pasaron el coronavirus y que obligaron a parar la temporada a finales de diciembre. El club no ha desvelado qué componentes de la plantilla se vieron afectados. Alguno podrá jugar, aunque no a pleno rendimiento físico por la larga inactividad. Hasta el momento, los parones sufridos durante la temporada han sentado mal a los universitarios, que siempre han salido de los mismo mal parados. La incógnita estará hoy en conocer qué cara ofrecerá este equipo tan camaleónico, que ha sido incapaz de encadenar tres victorias consecutivas pero que sí ha sabido responder en los momentos más comprometidos, cuando los triunfos eran muy necesarios.

Mantener la capacidad reboteadora será vital ante un rival que cuenta con jugadores de envergadura en la zona, aunque también da miedo la línea exterior, con un líder muy conocido en Murcia, Vítor Benite, que promedia 11,8 puntos. Desde el banquillo suele salir Xavi Rabaseda, mientras que Omar Cook es el director de una orquesta de un gran nivel. El verdugo del UCAM en el partido de la primera vuelta, Alex Renfroe, no estará hoy y se perderá su segundo partido consecutivo por una lesión.

"Tenemos que buscar soluciones si no estamos todos"

Sito Alonso admitió ayer que los jugadores están «deseosos y con mucha ilusión por volver a jugar» porque «la competición es lo que nos da la vida». El madrileño espera ver hoy «un equipo con un ritmo lo suficientemente alto y con el gen competitivo que tiene para enfrentarnos a uno de los mejores conjuntos de la Liga, aunque hay incertidumbre» en alusión a que hay dos jugadores que dieron positivo y que es posible que hoy no jueguen. «Si no están tendremos un problema, pero esperemos que los que sí puedan jugar estén bien y, aunque querría contar con todos, tenemos que buscar soluciones pues eso es lo que diferencia a un equipo competitivo de otro que no lo es tanto», añadió.