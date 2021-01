Raúl Jerez y la pegada catapultan al Jimbee

No fue la mejor versión del Jimbee Cartagena en el encuentro que tenía en casa ante Burela. Es difícil de creer viendo el resultado final (7-3). Sin embargo, los de Duda sufrieron de lo lindo para llevarse los tres puntos en un encuentro en el que Burela tuvo oportunidades suficientes para haber sacado un resultado positivo. Sin embargo, la figura de Raúl Jerez y la pegada de cara a puerta terminaron por decantar el resultado hacia el conjunto melonero.

Llegaba el Jimbee Cartagena a un Palacio de los Deportes sin público con la intención de volver a pegarse a lo más alto de la clasificación. Cinco y cuatro puntos le separaban de Palma y Levante respectivamente habiendo disputado los de Duda dos encuentros menos que estos. Por tanto, suponía este choque una buena oportunidad para meter presión a los dos equipos que encabezaban la tabla. Afrontaba el partido el conjunto melonero con una baja importante como es la de Juanpi, que no pudo estar con el equipo al estar atravesando un proceso vírico no relacionado con la covid.

Enfrente, un equipo que sumaba cuatro jornadas sin conocer la victoria y que se encontraba a solo un punto de los puestos de descenso teniendo más partidos que los equipos de abajo.

Y se notó desde el inicio del partido la urgencia que tenía Burela por sumar puntos en su casillero. Inicio trepidante del conjunto de Juanma Marrube que pudo en serios aprietos al Jimbee en los primeros minutos de partido. De hecho, casi la totalidad de las ocasiones que se vieron en el inicio del partido corrieron a cargo del equipo gallego. Dos disparos detenidos por Raúl Jerez, que volvía a la titularidad después de muchos partidos y otro mano a mano detenido por el arquero de Alcantarilla, permitieron al conjunto cartagenero mantener el empate.

Con una presión intensa por parte de los visitantes y un continuo ida y vuelta, la más clara fue para Quintela, que solo dentro del área envió el balón fuera después del pase de Míguez. Duda se vio obligado a pedir tiempo, muerto para tratar de frenar las continuas llegadas de Burela. Sin embargo, no iba a evitar que solo un minuto después se adelantara el conjunto visitante. Álex Diz se marchó por la izquierda y con la misma pierna definió cruzado y abajo para batir a Raúl y poner a Burela por delante.

Inicio prácticamente inmejorable para los de Marrube, que iban a ver cómo apenas les duraba la alegría. En la jugada después del gol el Jimbee lanzaba una contra que terminaba definiendo Bebe poniendo el balón con el interior en la escuadra contraria en la que era prácticamente la primera llegada clara del cuadro cartagenero. A pesar de ello, Burela no se vino abajo y siguió apretando. Matamoros pudo poner de nuevo por delante a los suyos, pero el Jimbee había empezado a sentirse algo más cómodo y tanto Lucao como Waltinho pudieron hacer el segundo, pero Edu y Renato desbarataron sus ocasiones. No obstante, eran avisos de la jugada que desembocaría en el gol que pondría por delante al Jimbee. Solano recibía de espaldas y –haciendo el movimiento que mejor le define- se giraba y armaba el disparo con la pierna izquierda que se colaba después de tocar en el interior de la madera.

Tras el paso por vestuarios la película no fue muy diferente al comienzo de la primera mitad. Burela salió de nuevo con mucha intensidad en busca del gol que le diera el empate. Pazos tuvo dos ocasiones claras para conseguirlo, pero el acierto de Raúl y la falta de puntería se lo impidieron. Al Jimbee le costó entrar, pero iba a encontrar el premio antes de lo esperado. Marinovic cazaba el balón dentro del área y ponía el tercero en el marcador y ampliaba la ventaja local.

El encuentro parecía ponerse cómodo para los de Duda, pero nada más lejos de la realidad. Burela se volvía a enganchar con el tanto de Renato, que se sacaba un zapatazo con pierna derecha ante el que nada podía hacer Raúl Jerez. No obstante, el Jimbee iba a terminar de romper el partido a base de pegada. Waltinho enganchaba de primeras un envío lateral con el que ponía el cuarto y posteriormente culminaba una contra de Lucao para hacer el quinto. Iago Míguez daba esperanzas a los suyos logrando hacer el tercero de su equipo, pero Avellino volvía a despejar las dudas que pudiera haber poniendo de nuevo tres por encima al Jimbee con un disparo desde fuera del área.

Con el pescado prácticamente vendido a falta de menos de cinco minutos Solano hacía el séptimo y Giasson firmaba el definitivo tanto de un encuentro en el que Raúl Jerez sustuvo en muchos tramos a su equipo cuando peor lo estaba pasando. De esta forma el Jimbee Cartagena se vuelve a engancha a la zona alta de la tabla y mete presión a Palma y Levante con la primera victoria de la segunda vuelta.