Un póker grana de traspasos

Unas veces ha ocurrido de imprevisto y otras por necesidad, pero lo cierto es que el Real Murcia se ha sentado hasta en cuatro ocasiones esta temporada para negociar el traspaso de futbolistas importantes en su plantilla. Las dificultades económicas que arrastra el club grana desde hace años provoca que, a veces, los números estén por delante de lo que dice el terreno de juego. De hecho, Julio Algar, director deportivo, deberá buscar en los nueve días que restan de mercado un jugador que supla al delantero Rafa Chumbi. El aguileño abandonó oficialmente el Real Murcia el miércoles tras aceptar el suculento contrato ofrecido por el Marbella a cambio de unos diez mil euros que han acabado en las arcas granas. Y es que, bien porque el murciano no entraba en los planes a principios del curso o bien porque no se podía igualar lo ofrecido por el equipo andaluz después de convertirse en el máximo goleador en la primera vuelta, desde el club murcianista no se pusieron demasiados impedimientos para su marcha, salvo la contraprestación económica por su traspaso.

Unos diez mil euros que, junto a las cantidades negociadas por los canteranos Josema Raigal, Juanma Bravo y Víctor Meseguer suman cerca de los 300.000 euros en concepto de traspaso que han entrado a las cuentas granas. La primera venta fue la del muleño Josema Raigal. Después de despertar interés en varios clubes de Primera División para reforzar su filial, como el Real Betis, el extremo acabó en el filial de Espanyol, de Segunda División B, a cambio de 50.000 euros, según las informaciones publicadas en su día. El muleño dejó de contar para Adrián Hernández al término del curso y finalmente optó por cambiar de aires.

Sin embargo, en el caso de Juanma Bravo parecía todo lo contrario. El centrocampista murciano parecía vivir uno de sus veranos más tranquilos después haber llamado a su puerta varios equipos importantes en el pasado. Aunque, fue en agosto cuando apareció la opción del Alcorcón y de jugar en el fútbol profesional. Pese a ser una pieza muy importante, el Real Murcia se sentó a negociar sabedor de la importancia de obtener un rendimiento económico tras la crisis por el coronavirus y al no ser capaz de igualar una oferta contractual así. Según lo publicado, Juanma Bravo abandonó finalmente el club el pasado verano por una cifra que rondaba los 80.000 euros.

La operación de Víctor Meseguer fue un poco más trabada. Y es que el jugador murciano finalizaba contrato en 2021 y su sueldo era uno de los más bajos del primer equipo tras dar el salto desde el filial gracias a sus buenas actuaciones. El Real Murcia solo tenía dos opciones, darle a Meseguer lo que pedía o buscar un rendimiento económico con un traspaso. Por lo que, tras varios tiros y aflojas con el Mirandés, finalmente firmó por los de Anduva, donde ahora es un fijo, a cambio de unos 150.000 euros, según varias informaciones, y un 15% en una futura venta.

«El apoyo del míster, del equipo y la directiva me ha ayudado mucho»

Las cifras

Carlos Palazón fue titular el pasado domingo en la victoria del Real Murcia frente al Recreativo Granada (0-1) después de estar apartado del equipo grana durante unas semanas tras asistir a una macrofiesta en Nochebuena. «La verdad que al principio estaba muy arrepentido, pero gracias al apoyo del míster, del equipo y toda la gente del club me ha ayudado muchísimo. Han estado encima de mí en todo momento y eso lo valoro mucho y también en el sitio en el que estoy», comentaba ayer el murciano, a través de unas declaraciones en los canales oficiales del club, por primera vez desde que se produjo este hecho.Sobre su actuación frente al filial andaluz, tras lograr un importante triunfo, Palazón aseguró que las sensaciones fueron «muy buenas» y espera poder seguir siendo de la partida en más ocasiones durante la segunda vuelta del calendario de esta primera fase del curso.«A nivel personal creo que estoy ganando en madurez, y aprendiendo mucho tácticamente. También estoy mejorando en los aspectos que más necesitaba porque el cuerpo técnico está haciendo hincapié en ello», explicaba Palazón y añadía que «pienso que he ganado en trabajo, intensidad defensiva y también en saber cómo competir, que es algo que siempre nos exige el entrenador». Sobre el rival de mañana, el filial del Betis (17.00 horas), el murciano aseguró que es un equipo con «mucha velocidad» por lo que tendrán que salir «al cien por cien» desde el inicio.