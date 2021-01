Los 'gallitos' se lo toman con calma

Al ya emocionante subgrupo B del Grupo IV, donde, empezada la segunda vuelta de esta mini liga, todo está igualadísimo, se une en este mes de enero el mercado invernal. A falta de once días para el cierre, las direcciones deportivas de todos los equipos andan en negociaciones para conseguir mejorar sus plantillas.

Con más de la mitad de esta ventana ya andada, hay velocidades distintas. Mientras los conjuntos de la parte baja de la clasificación son los que más están modificando sus vestuarios, siendo el Lorca Deportiva el que lleva la voz cantante; los llamados a luchar por colarse entre los tres primeros prefieren tomárselo con más calma, sabedores de que es difícil elevar el nivel y de que no pueden fallar, como le ocurre al UCAM Murcia, que por ahora solo ha contratado a José Romera, y al Córdoba, que no se ha estrenado de momento en estas semanas de fichajes. El Linares, que se ha colado en el segundo puesto, y el Real Murcia, que mantiene una pelea continua por poder dar un paso hacia arriba que parece no llegar nunca, ya cuentan con dos novedades en sus equipos.

Con solo ocho jornadas ya por disputar de esta primera fase de la competición y con todo igualadísimo en la parte alta de la clasificación, los conjuntos que luchan por conseguir el billete a la liga Pro por la vía rápida andan en plenas negociaciones para conseguir los jugadores que más gustan a sus cuerpos técnicos.

El líder, el UCAM Murcia, espera unos dos refuerzos más como mínimo, sobre todo en ataque. Pero en La Condomina barajan posibilidades que saben que para hacerse realidad tocará esperar. Un delantero que acompañe a Aketxe y que dé mejor resultado que Jauregi, que de momento ha sido una de las decepciones en esta primera vuelta liguera, es el objeto de deseo. Y no vale cualquiera, porque Salmerón ya señaló hace unos días que a un equipo que es líder solo puede venir alguien que eleve mucho el nivel de lo que ya tienen.

Si el UCAM Murcia solo ha confirmado la llegada del lateral José Romera; el Linares, segundo clasificado, ha cerrado dos fichajes. Dani Sánchez, lateral izquierdo sub-23, llega cedido por el Extremadura. Por su parte, Peque, quien el pasado curso formó parte de la plantilla del Real Murcia y que en verano se comprometía con el Linense, ha cambiado de aires para incorporarse al equipo entrenado por Alberto González y que se ha convertido en la gran revelación de este subgrupo B en el que compiten los equipos murcianos.

Con el UCAM en el primer puesto con 20 puntos, dos más que el Linares, al que se enfrentará este domingo en un duelo directo por el liderato; el Córdoba, otro de los ´gallitos' es tercero, también con 18 puntos. De momento el club andaluz no ha cerrado ningún fichaje tras 20 días de mercado. El mejor refuerzo por ahora es Pablo Alfaro. El técnico se hizo cargo del banquillo el 2 de diciembre de 2020 y desde su llegada no saben lo que es perder los blanquiverdes. Tres victorias y un empate les permiten estar a dos del líder. Pero Alfaro confía que de aquí al cierre pueda tener algún regalo, y uno de sus deseos es Berto González, canterano del Sporting de Gijón. «A sabiendas de las características de nuestra plantilla, de lo que podemos y no podemos hacer, es un jugador que encaja», decía el técnico.

Sin hacer los deberes al superarse la primera vuelta, el Real Murcia no quiere perder más el tiempo para dar el salto a las tres primeras posiciones. Con la victoria frente al Granada B, esa línea roja está a solo un punto. Para por fin alcanzar esas plazas con premio, el consejo de administración grana está realizando un esfuerzo económico para elevar el nivel de la plantilla. De momento ya han llegado dos futbolistas. Adán Gurdiel ya se ha hecho dueño del lateral derecho y Nereo Champagne debutaba el domingo en la portería. Pero Julio Algar todavía tiene trabajo pendiente. Si se esperaba un refuerzo más, esa cifra aumentará tras la salida de Chumbi al Marbella.

Los filiales son de los menos activos en este mercado. El Recreativo Granada se ha asegurado la vuelta del lateral Alberto López, pero el Betis B y el Sevilla Atlético todavía no se han estrenado en esta ventana de fichajes. Los sevillistas tendrán que cubrir la baja en defensa de Eliseo Falcón, que se ha marchado al Marbella.

Prisas en la parte baja

Los que iniciaron el mes de enero con prisas son los equipos que están en una situación peligrosa. Los tres últimos clasificados, entre los que aparecen el Lorca Deportiva y el Yeclano, saben que o reaccionan rápido o ya no habrá nada que hacer en una liga en la que ahora mismo solo faltan ocho jornadas por disputarse. El El Ejido 2012, que lleva seis jornadas sin ganar, ha renovado su plantilla con cinco incorporaciones que de momento no están dándole resultados. El Yeclano, por su parte, con Jesús Fortes, Zambrano y Perales confía en recuperar posiciones. En el primer partido de 2021 estrenaron su casillero de triunfos y el pasado fin de semana empataron al Linares. Ahora mismo tienen siete puntos y están a seis del sexto clasificado, el Granada B.

El que más complicado lo tiene es el Lorca Deportiva, y eso que los lorquinistas son los que llevan la voz cantante en este mercado invernal. Nueve fichajes ha realizado ya el club de Hugo Issa, pero las buenas noticias no llegan. Son últimos con cuatro puntos, y suman tres derrotas consecutivas en una liga en la que no saben lo que es ganar. No se descartan más incorporaciones, aunque si este domingo no ganan al El Ejido en un duelo directo, en el Artés Carrasco podrían bajar definitivamente los brazos.

El Real Murcia hace oficial la salida de Chumbi al Marbella

Rafa Chumbi dejó en la tarde de ayer de pertenecer al Real Murcia. Su salida estaba apalabrada desde el lunes, pero no fue hasta este miércoles cuando el Real Murcia emitió un comunicado informando del traspaso del jugador aguileño, que se marcha al Marbella por petición propia. Los granas percibirán unos diez mil euros además de ahorrarse la nómina que el futbolista tenía pendiente de cobro y algunas primas que tenía que percibir.

A la vez que el Real Murcia hacía oficial la salida, el jugador ya posaba con la camiseta del Marbella. Y es que el aguileño llevaba ya desde principios de semana en la ciudad de la Costa del Sol. Si su fichaje no se cerró antes fue porque los andaluces quisieron asegurarse de que el delantero está en perfectas condiciones. Por ello tuvo que superar un amplio reconocimiento médico. Con el OK de los doctores, el Marbella dio el visto bueno a la contratación.

Pablo Haro, operado

Por otro lado, el murcianista Pablo Haro no ha tenido buena suerte en su primera temporada como grana. Si en el tramo inicial de la competición liguera no pudo casi jugar por unas molestias en el pubis, ahora ese mismo problema le ha llevado a pasar por el quirófano. La información se conocía hace ya unos días, pero fue ayer cuando el segoviano fue operado por el doctor Paco Martínez. El Real Murcia informó en un parte médico que el atacante estará entre «3 y 4 meses de baja». Pablo Haro ya no podrá competir más este temporada. Al estar lesionado, el Real Murcia ha decidido dar de baja al futbolista, aprovechando esa ficha para uno de los fichajes de este mercado invernal. A cambio, el segoviano ha ampliado su contrato por una campaña más, así seguirá vinculado a la entidad de Nueva Condomina hasta junio de 2022.