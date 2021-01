Un duelo marcado por el 'factor cancha'

Casi un mes ha tenido que esperar el UCAM Murcia CB para regresar al parqué. Los casos positivos detectados a finales de diciembre, tras el encuentro ante el Obradoiro en el Palacio, obligaron a la plantilla universitaria a tener que confinarse y seguir trabajando en casa para poder regresar de nuevo a la rutina habitual. Hace ya unos días que el equipo que dirige Sito Alonso está entrenando en el Palacio de los Deportes, sin embargo, todavía no ha recuperado a todos sus efectivos para medirse este sábado (18.00 horas, Movistar +) al Hereda San Pablo Burgos. Por lo que hasta última hora, el entrenador madrileño no sabrá con exactitud con las piezas que podrá contar para medirse al cuadro burgalés.

En el choque de la primera vuelta fue el Hereda San Pablo Burgos el que detectó un brote por coronavirus en su plantilla, por lo que el conjunto universitario no puso ningún impedimento para aplazar dicho encuentro. De hecho, se disputó un par de semanas más tarde y acabó con victoria para los de Joan Peñarroya. Por esta razón, según publicó ayer El Diario de Burgos, el San Pablo Burgos ha querido devolver el gesto a los murcianos de la misma manera, que no ha sido otra que mostrando su predisposición por si hubiera que modificar la fecha en el calendario. No obstante, según el protocolo de la ACB, el partido debería disputarse este sábado si en el UCAM Murcia se mantienen menos de tres casos positivos entre su plantilla.

Así pues, todo apunta, salvo giro inesperado de última hora, a que el equipo universitario regresará a la acción este mismo fin de semana en el que será el inicio de la segunda vuelta para el UCAM. Y enfrente estará un rival que no visita el Palacio de los Deportes desde octubre de 2018, cuando los universitarios lograron la victoria con Javi Juárez en el banquillo. Y es que el cuadro murciano ha superado al club burgalés las dos veces que hasta ahora ha visitado la capital del Segura en la ACB. La primera fue en la temporada 2017-2018, con Ibon Navarro en el UCAM, y la segunda en el curso siguiente.

El parón por la crisis del coronavirus durante la segunda vuelta de la pasada temporada impidió que el San Pablo Burgos, que acabó siendo una de las revelaciones de Liga Endesa al disputar el play off por el título en la Fonteta, visitase el Palacio. Pero si el UCAM cuenta por victorias, hasta ahora, todos sus encuentros en Murcia ante el San Pablo Burgos, el club burgalés puede decir lo mismo. Y es que los universitarios siempre han caído en sus últimas cuatro visitas al Coliseum en la máxima competición. En el encuentro disputado el pasado diciembre, tras su aplazamiento, dejó escapar una renta de 23 puntos en la segunda parte. Mientras que, en los tres anteriores, tampoco estuvo cerca de vencer salvo en el choque disputado en la campaña 17-18, donde cayó por 89-86.

Fotis Katsikaris se encuentra a un paso de regresar a la ACB para dirigir al Unicaja

Negociación abierta entre Fotis Katsikaris y el Unicaja. El técnico griego y el club de Los Guindos mantuvieron ayer fluidas, pero todavía sin llegar a ningún acuerdo para que el heleno sea el nuevo técnico del equipo verde. En el club ya se ha decidido que lo mejor es buscar un sustituto para Luis Casimiro, después de que el equipo sufriera el pasado martes en Mónaco la novena derrota en diez partidos. El problema es que el Unicaja pretende que el recambio sea temporal, solo por lo que resta de temporada, hasta junio de este 2021, y éste es el principal inconveniente para convencer al técnico heleno, que ha puesto sobre la mesa en la negociación su deseo de tener un contrato más largo, al menos hasta junio de 2022. El club tiene como gran objetivo para el próximo verano fichar a Joan Peñarroya, actual técnico del San Pablo Burgos, por eso la decisión de los rectores cajistas de ofrecerle solo cinco meses de contrato a Katsikaris. La cuestión económica no parece ahora mismo un obstáculo insalvable con Fotis Katsikaris, que la pasada temporada dirigió al Herbalife Gran Canaria y que este curso se ha centrado en cuestiones familiares importantes, que le han mantenido fuera del día a día. emilio fernández la opinión de málaga