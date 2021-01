Chichizola: "Vengo a aportar mi experiencia para que el Cartagena suba en la tabla"

El Cartagena tiene un nuevo refuerzo en la portería: Leandro Chichizola. El argentino ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador albinegro, y será uno de los encargados en guardar la portería albinegra. El guardameta argentino llega al Cartagena procedente del Getafe, donde no ha gozado de grandes oportunidades.

Durante la última temporada tan solo pudo disputar siete encuentros con la camiseta del Getafe, cinco de ellos en Europa League. Los dos restantes corresponden a la Copa del Rey, cuando el argentino pisó el césped de Nueva Condomina para medirse al Palmar en el torneo del ´K.O'. Pasaron la primera ronda, pero cayeron en la siguiente ante el Badalona.

Chichizola llega al Cartagena para dar un salto de calidad a la portería con su experiencia en la máxima categoría del fútbol español, además del bagaje acumulado en otros clubes como River Plate. El argentino afirma que quería ir a un lugar donde demostrar su valía: «Lo primero que pensé fue en querer tener un lugar para demostrar, porque vengo de un lugar donde no pude demostrarme. Creo que Cartagena es una posibilidad para poder mostrarme, me hablaron muy bien del club, pregunté referencias y todas fueron muy positivas, así que eso me impulsó a venir», comenta Chichizola.

El arquero argentino es conocedor de la responsabilidad que tiene su posición, además cree que la competencia en la portería será muy alta: «Sabemos que nuestro puesto es un poco particular, pero está en manos del entrenador y quien elija él será el que ocupe el lugar. Esto cambia semana a semana, una vez que elija a uno no va a ser para siempre, entonces uno trata semana a semana de ir exigiéndose y tratar de subir el nivel para competir», apostillaba Chichizola, que tendrá que competir el puesto en la portería con Marc Martínez.

La situación de Bulka queda algo más en el aire después de la llegada del argentino. En cualquier caso, el argentino tendrá que trabajar desde el primer minuto porque como él mismo reconoce «no depende de mí ni de mis otros compañeros, depende del entrenador, es el que elegirá un portero».

Ayer el nuevo guardameta albinegro tuvo el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. De ellos, destaca que es un grupo que «se ayuda mucho»: «Tanto ellos como el entrenador de porteros que también colabora mucho y hace hincapié en nuestro puesto, que como dije antes es un poco particular, necesita un poco de ánimo y entusiasmo porque estamos en una posición complicada del campo y necesitamos estar bien».

Chichizola considera que todos los porteros «parten desde cero» para competir por la titularidad. Además, tiene claro que viene «a trabajar, a aportar mi experiencia y mi grano de arena para tratar que el Cartagena suba en la clasificación», comenta el meta argentino, quien estuvo acompañado de Manuel Sánchez Breiz. «Cuando te ofrecen un portero como Chichizola hay poco que pensar. No es un fichaje que consideremos que haga mucha falta porque estamos muy contentos con los porteros que tenemos, pero su incorporación nos va a venir muy bien para que haya esa competencia sana. Las referencias que tenemos también son muy buenas en cuanto a su comportamiento en los vestuarios y eso va a hacer que se lleve a la perfección con Marc, Esteve y Marcin», declaró el responsable albinegro.

Además de la llegada de Chichizola para reforzar la portería con un fichaje de nivel, el Cartagena ha puesto la maquinaria a funcionar esta última semana para recomponer la plantilla. En apenas una semana han llegado cuatro incorporaciones: Datkovic, De Blasis, Chichizola y Antoñito. Refuerzos necesarios para reforzar cada línea del campo, y aún se espera que en lo que resta de mercado sigan llegando incorporaciones al plantel que dirige Luis Carrión.

El Mirandés llegará al Cartagonova con tres derrotas consecutivas

El Rayo Vallecano logró tres puntos de oro en su afán por regresar a Primera División tras imponerse al Mirandés (0-2) en un partido disputado este martes en Anduva con motivo de la jornada 21 de la Liga SmartBank, suspendido hace 10 días por la borrasca 'Filomena', que impidió a los madrileños desplazarse hasta la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. El Mirandés, que el próximo lunes visitará el Cartagonova, no pudo ante un Rayo que dominó el encuentro y aguantó los dos goles marcados en una primera parte de ida y vuelta en la que los locales carecieron de acierto. Tres puntos importantes que colocan al Rayo cuarto clasificado, mientras que el Mirandés suma su tercera derrota consecutiva de la temporada.