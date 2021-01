Ana Carrasco, en la recta final de su recuperación

La espectacular cicatriz que luce en su espalda la piloto murciana Ana Carrasco ya ha cicatrizado. Después de ser intervenida de nuevo hace una semana para extraerle la placa que le pusieron cuando el pasado mes de septiembre tuvo que ser operada tras fracturarse dos vértebras como consecuencia de una caída que sufrió mientras entrenaba en Portugal, la ceheginera ya ve la luz al final del túnel. De hecho, en poco más de una semana está previsto que ya vuelta a realizar ejercicio físico con normalidad, y que en el plazo de un mes se pueda subir de nuevo a la Kawasaki con la que volverá a disputar el Mundial de Supersport 300 en 2021. Si los plazos se siguen cumpliendo como hasta ahora, Carrasco estará en perfectas condiciones para iniciar la temporaa el próximo mes de abril.



En la operación de hace una semana, los doctores Cáceres y Ubierta insertaron hueso liofilizado en los agujeros de los tornillos con el fin de agilizar la regeneración ósea. La piloto, por su parte, se ha mostrado muy agradecida a todo el equipo Provec Kawasaki, que ha velado en todo momento por su salud: "Las muchas horas que han destinado a mi salud están dando su resultado", comenta la piloto, que se fracturó las vértebras D4 y D6. Los doctores le insertaron en su momento un implante de titanio que ahora le han retirado.



Ana Carrasco no ha perdido la sonrisa en ningún momento. A través de las redes sociales ha dado detalles de todo el proceso de recuperación, sin pudo de mostrar la espectacular cicatriz. Su propia hermana está siendo su enfermera en estos momentos.





¡Qué suerte esto de tener una enfermera en casa! ¿Verdad??



Im so lucky to have a nurse at home! Right?? pic.twitter.com/BY6SqY8smH