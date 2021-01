Chichizola llega al Cartagena a "mostrarme y demostrar"

Leandro Chichizola, portero argentino de 30 años que ha sido fichado por el Fútbol Club Cartagena en este mercado de invierno para competir en LaLiga SmartBank, ha asegurado que llega al conjunto blanquinegro para mostrarse y demostrar" tras no hacerlo demasiado en el Getafe Club de Fútbol.



Chichizola, quien ha estado dos años y medio en la entidad madrileña y antes uno en la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido presentado como nuevo integrante de la plantilla que entrena Luis Carrión, en la que se integra con el objetivo de "aportar mi experiencia y mi grano de arena para que suba puestos en la clasificación", algo que necesita porque actualmente el Cartagena es el decimonoveno en la tabla y, por lo tanto, ocupa zona de descenso a Segunda B con 20 puntos sumados en 21 jornadas.





?? Aquí puedes ver la presentación de Chichizola como nuevo jugador del FC Cartagena.



?? "Vengo a trabajar para tratar que el Cartagena crezca en la clasificación". pic.twitter.com/w4I0rJa145 — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) January 20, 2021

?? Imágenes de la presentación de Chichizola como nuevo jugador del FC Cartagena.#BienvenidoChichizola pic.twitter.com/AK1cmtf7C1 — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) January 20, 2021

Sobre los motivos que le impulsaron a aceptar la oferta recibida ha manifestado lo siguiente: "Lo primero que pensé fue en tener un lugar para demostrar y. Me hablaron muy bien del club, todas las referencias que me llegaron fueron muy positivas y eso es lo que me animó a venir"."Ayer fue la primera práctica y sirvió un poco para ir conociendo el ambiente y a los miembros del equipo", ha indicado.Con relación a la competencia que habrá en la portería y teniendo en cuenta que por el momento continúan en esa demarcación, ha comentado que "es algo que no depende de mi, ni de mis compañeros, sino del entrenador"."Él será el que elija. Sabemos que nuestro puesto es un poco especial y esto cambia semana a semana y no quiere decir que el que juegue ahora lo vaya a hacer para siempre. Hay que ir exigiéndose y tratar de ir subiendo el nivel para competir", ha añadido.Precisamente preguntado por sus nuevos compañeros ha asegurado que ve "un grupo que se ayuda mucho" y que "necesitamos siempre entusiasmo y ánimo porque nuestro puesto es complicado y necesitamos estar siempre bien", dice.El de Santa Fe ha estado acompañado por el director general deportivo del club,, quien le ha dado la bienvenida a su nueva casa."Cuando te ofrecen un portero como Chichizola hay poco que pensar. No es un fichaje que consideremos que haga mucha falta porque estamos muy contentos con los porteros que tenemos,Las referencias que tenemos también son muy buenas en cuanto a su comportamiento en los vestuarios y eso va a hacer que se lleve a la perfección con Marc, Esteve y Marcin", ha declarado el ejecutivo blanquinegro.Sánchez Breis ha resaltado que Chichizola "viene de estar los últimos años en Primera División con Las Palmas y el Getafe y es un guardameta ágil, que va bien con los pies y al que le gusta hablar y mandar mucho.".