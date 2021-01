Bellas espera que ante el Burgos "se vea un gran UCAM CB" tras pasar la covid

Tomás Bellas, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha afirmado este martes que han hecho "todo lo que está en nuestra mano" durante las dos semanas que la plantilla ha estado confinada debido a los positivos por coronavirus detectados en la misma y espera que "se vea un gran equipo" en el partido del sábado frente al Hereda San Pablo en el Palacio de los Deportes.



El cuadro universitario lleva tres semanas sin competir en la Liga Endesa por ese brote de covid-19 que se dio en el vestuario grana y que obligó a aplazar los partidos ante el Baxi Manresa en casa y frente al Real Madrid en la capital de España.



"Ha sido un parón largo y no deseado y estamos con muchas ganas ya de volver a lo que más nos gusta, que es competir, jugar partidos y poder mantener la dinámica en la que nos quedamos", ha comentado el madrileño, quien lamenta que se esté parando el ritmo de un equipo que actualmente es el décimo clasificado con un bagaje de ocho victorias y ocho derrotas.



"Este año es atípico y cada vez que se ha producido un parón ha coincidido con un buen momento del equipo. Va a ver más interrupciones en la Liga Endesa por la disputa de la Copa del Rey y por partidos internacionales de selecciones y hay que estar preparado. Creo que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano y esperamos ver un gran UCAM", ha indicado Bellas.



El jugador del cuadro universitario lamenta que este inesperado parón por la covid-19 le haya impedido al UCAM CB pelear por acceder a la Copa del Rey, un torneo que se celebrará del 11 al 14 de febrero en Madrid.



"Nos hubiera gustado tener la oportunidad de poder ganarnos la clasificación para la Copa en la pista, pero no ha sido así y acatamos la norma de la ACB", ha reconocido sobre el particular.



Si no hay algún contratiempo el cuadro dirigido por Sito Alonso volverá a jugar a las seis de la tarde de este sábado. Pensando en ese compromiso de la vigésimo primera jornada del campeonato ha contado que el entrenador "ha incidido en la importancia de mantener la forma y de llegar a ese partido siendo competitivos".



Además, el director de juego ha admitido que "estar tres semanas sin competir es difícil y sobre todo cuando recibes a un equipo como el San Pablo Burgos".



"Me parece un equipazo, que está en una línea casi invencible y cuenta con una plantilla muy ajustada, muy equilibrada y que está ganándolo prácticamente todo, por lo que va a ser un rival muy duro en casa", ha indicado refiriéndose a un adversario que es el quinto clasificado habiendo ganado 13 de sus 19 partidos.



La comparecencia de Bellas ha coincidido con la presentación de la empresa Solución Global en Edificación (SGE) como nuevo integrante del club de empresas del UCAM Murcia CB y esta compañía murciana, que centra su actividad en los sectores de la construcción y el inmobiliario, se convierte en patrocinador del equipo de baloncesto.



Fecha y hora para los partidos aplazados

Por otro lado, ya se conocen las fechas y las horas de los partidos que el UCAM Murcia tiene aplazados.La visita al Real Madrid se llevará a cabo el martes 2 de febrero a las 20.30 horas. Por último, el partido de la jornada 27 entre el Fuenlabrada y el equipo murciano es modificado, jugándose finalmente el martes 23 de marzo.