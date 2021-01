Antoñito: "Hay mimbres para no sufrir"

Con siete años más, pero con una trayectoria acorde a lo que apuntaba en su día, Antoñito volvía al Cartagonova. Lo hacía para ser presentado en el regreso a la que fue su casa en la temporada 2014-2015. «Habiendo 'echao' más piernas y más cuerpo», como él mismo comentaba, volvía a posar con la camiseta del Cartagena: «El año tan bonito que pasé aquí a nivel deportivo y personal ha pesado mucho en la decisión. Es por eso por lo que estoy de vuelta», comentaba el sevillano.

Su vuelta se produce después de su fallido paso por el Panathinaikos, donde «las cosas no han terminado de salir a nivel deportivo». Sin embargo, la llamada del Cartagena ha hecho que su ciclo en Grecia terminara antes de lo esperado: «No tenía intención de salir todavía. Pero cuando me llamó Manolo poniéndome encima la opción del Cartagena llamé a mi representante y forzamos la máquina para conseguir salir», asegura.

Ha pasado mucho tiempo. Por el medio han cambiado mucho las cosas para Antoñito y para el club. A pesar de ello, el sevillano ha seguido de cerca la trayectoria del equipo en el que pudo relucir para dar el salto al fútbol profesional: «He visto varios partidos del Cartagena, pero no solo eso. Desde que dejé el equipo he estado en continuo contacto con gente de aquí. Veo los partidos cuando puedo y este año he visto bastantes», afirma el sevillano mostrando su compromiso y el cariño que le guarda al club y a la ciudad.

Antoñito ha pasado durante estos años por Albacete, Córdoba, Valladolid y Panathinaikos. Su evolución ha sido constante llegando incluso a disputar dos temporadas consecutivas en Primera División con el conjunto pucelano. Crecimiento imparable pero que le ha hecho adaptarse e ir atrasando su posición con los años.

Por eso, tiene claro dónde prefiere jugar en su vuelta al Cartagonova: «Yo creo que puedo rendir mejor de lateral. Cuando salí de aquí sí que era extremo, pero una vez que llegué a Segunda lo hice en el lateral y es lo que me gusta. Pero yo vengo a aportar donde me diga el míster. De lateral, de extremo o si me quiere poner de portero».

Eso sí, tiene claro que su llegada no va a ser una 'pócima mágica' para solventar las carencias que el Cartagena lleva mucho tiempo mostrando atrás: «Los problemas defensivos no solo llevan por los defensas. Es de todos los jugadores que están en el campo. Por eso no creo que mi llegada sea decisiva en ese aspecto. Es algo que tiene que llegar de todo el equipo», comenta.

Es el compromiso y el trabajo que piensa que necesita una plantilla a la que ve más que capacitada para darle la vuelta a la situación y conseguir alejarse de los puestos de descenso: «Se lo he dicho antes a Manolo y a los demás. Creo que el equipo tiene muchos mimbres para salir adelante y no pasar tantos apuros. Cuando tienes a jugadores como Rubén Castro en el equipo tienen que salir las cosas bien», afirmaba. También hablaba sobre Luis Carrión, con quien coincidió en Córdoba: «Tiene mucha hambre, como entrenador joven que es. Creo que tiene mucho futuro y mucho presente, que es lo importante».



De Blasis ya viste de albinegro

El jugador argentino Pablo De Blasis ya es uno más de la plantilla albinegra. Ayer realizaba su primera sesión de entrenamiento junto al resto de sus nuevos compañeros y se ponía a las órdenes de Luis Carrión. El atacante lleva sin competir toda la primera vuelta al quedarse sin equipo tras salir del Eibar. Tiene una semana por delante para ponerse a tono y debutar ante el Mirandés.