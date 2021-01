El San Pablo Burgos, rival del UCAM, cae ante el Valencia

El Hereda San Pablo Burgos, próximo rival del UCAM Murcia el sábado en la Liga Endesa (18.00 horas, Movistar +) no pudo ayer con un acertado Valencia Basket, especialmente desde la línea de tres, (78-83) en un encuentro en el que los de Ponsarnau dominaron en todo momento y en el que los burgaleses no supieron aprovechar las oportunidades de ponerse por delante. Los 25 puntos de Thad McFadden no fueron suficiente para que los burgaleses sumaran la victoria pero mantienen el basketaverage a favor frente a los taronja. El conjunto universitario volvió a los entrenamientos la pasada semana después de detectar varios positivos por coronavirus.