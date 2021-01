La mala racha del Lorca Deportiva se prolonga

El Lorca Deportiva sigue sin saber lo que es ganar en la presente temporada y ya suma diez meses en total. Esta vez cayó ante el Córdoba (0-1) en un partido con dos partes bien distintas. En la primera, el equipo lorquino mereció algún gol, dejó sensaciones positivas y dio muestras a la esperanza, mientras que en la segunda estuvo a merced de un Córdoba que se encontró con el regalo de Iván Martínez en el gol y después se limitó a controlar el juego ante un equipo que no le exigió.



El equipo lorquino sigue en reconstrucción. Valgan los datos como que los centrales, David Ardil y Carlos Garrido, jamás habían jugado juntos y debutaron esta mañana. Uno de los cedidos por el Real Murcia, Silvente, estrenaba titularidad. Y lo tiene que hacer compitiendo y jugándose las habichuelas ante un equipo de los llamados a ascender como el Córdoba, con el doctor Pablo Alfaro en el banquillo, quien sustituyó a Juan Sabas.



Otro de los recién llegados, el meta cartagenero Carlos Molina, aguardó en el banquillo y Galiano fue la baja por sanción. El equipo cordobesista empezó mandando en el partido, teniendo más el balón, pero los jugadores locales salieron mordiendo, con mucha actitud, contagiada por el técnico aguileño, Juanjo Asensio, quien vivía su particular encuentro en la banda sin dejar respirar a sus jugadores. El Lorca presionaba bien en el medio campo, defendía con mucho orden y buscaba sorprender por las bandas, donde Emilio Iglesias y Cellou estuvieron muy activos por la derecha y Sergio Rodríguez, que regresaba tras una lesión, por la izquierda.



Los locales pudieron marcar en un par de ocasiones. La primera a través de un lanzamiento de falta de Marcos Gondra a los diecisiete minutos, cuyo balón salió rozando la escuadra y cinco minutos después Britos cabeceó al larguero tras un córner. No había noticias del Córdoba en ataque mientras que el Lorca llegaba cada mas a la meta de Becerra. Alfaro corregía una y otra vez desde el banquillo ya que su equipo estaba siendo superado por los locales. La primera llegada del Córdoba con peligro a la meta de Iván Martínez ocurrió a falta de tres minutos para el descanso .Buena acción individual de De las Cuevas, dentro del área, solo,cruzó en exceso. Terminó la primera parte sin goles pero con muy buena imagen del Lorca Deportiva ante un Córdoba que fue de maás a menos. Muy decepcionante el equipo andaluz.



Juanjo Asensio confió en los mismos hombres en el inicio del segundo tiempo. Como ocurrió cuando empezó el partido, el Córdoba salió teniendo el balón, controlando el ritmo. El Lorca Deportiva pudo marcar a los siete minutos con Marcos Gondra al botar una falta escorada, pero entre Becerra y el larguero evitaron el gol. El Córdoba carecía de ideas para llegar al área lorquina, pero marcó en el minuto cincuenta y siete merced a un regalo del portero Iván Martínez. De las Cuevas sacó un buen disparo raso, pero al centro de la meta, desde la frontal del área, Iván Martínez no se quedó con el cuero, lo dejó muerto para que Willy Ledesma solo tuviera que empujar al fondo de la red. Un jarro de agua fría, ya que el equipo lorquino no estaba mereciendo ese castigo.



El Lorca Deportiva no se recuperó del mazazo y empezó a cometer errores en la parte de atrás. El Córdoba ganó en confianza y fue a por la sentencia con Piovaccari en el campo .Y pudo llegar en el minuto setenta y uno. Error garrafal de Sergio Rodríguez al ceder un balón atrás Piovaccari ganó por velocidad a Garrido se plantó ante Iván Martínez, quien por partida doble salvó a su equipo con dos grandes intervenciones.



Pablo Alfaro, técnico visitante, reforzaba el medio campo y la defensa para intentar amarrar los tres puntos mientras que su homónimo local Juanjo Asensio agotaba las posibilidades ofensivas dando entrada a Álex Melgar. A medida que pasaban los minutos, el equipo lorquino mostraba impotencia, un quiero y no puedo. El Córdoba jugaba cada vez mas cómodo, sin demasiadas exigencias en defensa con un Carrasco inédito, controlando la parcela ancha y sin prisa para atacar. Muy distinta la primera, de la segunda parte.