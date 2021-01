Chumbi se borra a la primera

Rafa Chumbi es jugador del Real Murcia. Rafa Chumbi, que la pasada semana lucía el brazalete de capitán, tiene contrato en vigor hasta junio de 2021. Pero Rafa Chumbi no estará esta mañana sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Granada para el partido que disputarán los murciansitas ante el filial rojiblanco. Y es que Rafa Chumbi se ha bajado de un barco en el que ha permanecido mientras no ha tenido una oferta mejor. Nada más recibir una interesante propuesta económica del Marbella, el delantero aguileño no solo acudió el viernes a las oficinas del club para pedir que le dejen salir, sino que ayer mismo, pese a que pueden pasar algunos días para que se resuelva su situación, se caía de la convocatoria.

Sin problemas físicos, o por lo menos el Real Murcia no informó de ellos dentro del parte médico que emitió ayer mismo, Chumbi ha preferido apartarse, dejando al Real Murcia medio desnudo en la delantera, donde será Alberto Toril el que tenga que dar un paso al frente mientras la dirección deportiva no encuentre un sustituto para la inesperada baja del '9' grana.

Adrián Hernández que recupera al mallorquín para este partido después de cumplir un encuentro de sanción, también tiene en la recámara a Víctor Curto, aunque el catalán no ha sido titular en lo que va de temporada. Tampoco ha disputado más de 25 minutos por choque. Pocos recursos más tiene el técnico después de que Silvente, con ficha del Imperial pero con presencia en la primera plantilla, haya sido cedido al Lorca Deportiva, entidad en la que también está ahora Álex Melgar.

Intentará el Real Murcia que no le afecte demasiado la baja de Chumbi en este primer partido de la segunda vuelta, pero será complicado, y es que el aguileño estaba en un gran momento de forma, convirtiendo en oro todo lo que tocaba. Con cinco goles era el 'pichichi' grana. Salvo sorpresa, el atacante murciano ya es historia, y Adrián Hernández tendrá que buscar soluciones para no fallar en Granada después de los puntos que se escaparon frente al El Ejido, también a domicilio.

La lista de bajas no acaba en Chumbi. El entrenador grana tampoco podrá contar con Iván Pérez, sancionado; Yeray González, con una apendicitis aguda que le obligará a pasar por el quirófano; Pablo Haro, que se perderá lo que resta de temporada al tener que ser operado de una pubalgia; y Pablo Herrero con unos problemas en el codo.

El Real Murcia sigue mirando a un tercer puesto que parece que nunca alcanza y además, de ganar, se quitaría la presión de un Granada B que tiene trece puntos, solo uno menos que los granas.

Los granas llaman a Aquino

La historia entre el Real Murcia y Dani Aquino parece no acabar nunca. Por más rupturas que se produzcan entre el club grana y el jugador murciano, ambos siempre están dispuestos a intentarlo de nuevo. El último partido del delantero con la elástica murcianista fue el 22 de diciembre de 2018. Tras aquel choque frente al Melilla en el que marcó dos goles, el futbolista forzó para abandonar una entidad donde se avecinaban más curvas después de los impagos de Gálvez y la llegada de Francisco Tornel. Tras acabar su cesión al Larnaka, en verano sería traspasado a un equipo polaco.

De esto hace ya un año y medio, y ambas partes han vuelto a demostrar que no son rencorosas. Nada más conocer en Nueva Condomina que Chumbi no quiere continuar en la plantilla, el consejo de administración no quiso perder ni un segundo y a las primeras de cambio volvió a surgir el nombre de Dani Aquino.

Ni el hecho de que el exgrana parece haber encontrado la estabilidad en Badajoz, donde se ha convertido en un jugador importante y donde lleva cuatro goles esta temporada, ha sido un impedimento para que el Real Murcia se permitan soñar.

Dispuestos a hacer un esfuerzo económico extra en este mercado invernal, fue Francisco Cobacho el encargado de llevar a cabo el primer acercamiento. El consejero grana levantaba el teléfono para palpar la reacción de Dani Aquino ante la propuesta. Y el jugador, nada más escuchar el interés grana, se dejó querer, sabedor también de que solo tiene firmado hasta junio y que puede asegurarse otro buen contrato además de regresar a casa.

Hasta aquí todo parece sencillo. El Real Murcia llama Aquino para sustituir a Chumbi, y el delantero murciano ve con buenos ojos volver al club grana en la que sería su tercera etapa. La historia se complica cuando entra en escena el Badajoz. Es aquí donde se verá el interés real de las partes, porque si los murcianistas consiguen convencer económicamente al atacante, éste a su vez tendrá que forzar para que los pacenses le dejen salir de forma gratuita, lo mismo que está haciendo Chumbi para marcharse a un Marbella que no está dispuesto a poner sobre la mesa ninguna cantidad económica.