El Real Murcia da casi por perdido a Chumbi

No se pusieron nerviosos en el Real Murcia cuando ayer al mediodía Chumbi se reunía con Julio Algar, Francisco Cobacho y José Manuel Sánchez para informarles de que tiene una oferta del Marbella que quiere aceptar. Quitando el cabreo inicial, por lo inesperado del asunto y porque el aguileño, después de varias temporadas sin dar el nivel, está siendo uno de los pilares del equipo, en Nueva Condomina prefirieron empezar a buscar soluciones sabedores de que es imposible retener a un futbolista que no está contento y que quiere salir sí o sí.

Por ello, mientras los aficionados se echaban las manos a la cabeza nada más conocer la noticia al no entender el movimiento de un jugador que siempre ha utilizado sus redes sociales para vender su murcianismo y para besar el escudo, los responsables granas dieron dos pasos, el primero, decirle al atacante que para romper su contrato tiene que pasar por caja; y el segundo, añadir a la lista de deseos para este mercado invernal a un ´9' de garantías.

No va a ser fácil que el Marbella, club que ha llamado a Chumbi para incorporarlo a su plantilla, ponga dinero sobre la mesa. Ayer mismo, los granas ya conocían de primera mano que la entidad andaluza no va a dar ningún paso. Quieren que sea el delantero el que negocie su salida. Sin embargo, el consejo de administración, como hizo el pasado verano con Josema, Juanma, Meseguer y Armando, no quiere ponerlo fácil e intentará sacar beneficio de la marcha del máximo goleador del equipo en esta primera vuelta con cinco goles en nueve partidos. A la misma vez que Francisco Cobacho y José Manuel Sánchez negocian las condiciones de salida del aguileño, Julio Algar ya estudia qué alternativas puede ofrecer el mercado en un puesto que siempre es complicado y que en esta temporada parecía bien cubierto por la resurrección de Chumbi después de dos temporadas con más pena que gloria.

Ahora, nada más que ha encontrado una salida, el costero tiene claro que quiere marcharse sí o sí. Según fuentes cercanas al jugador, ni una mejora de salario le haría cambiar de opinión. Y es que, pese a que se ha ganado ser titular indiscutible, Chumbi no olvida las palabras que le dedicó Adrián Hernández el pasado verano, cuando le dijo que no entraba en sus planes. Solo la insistencia de Julio Algar y la ausencia de ofertas hizo que el ´9' aceptase una rebaja de sueldo para seguir vinculado al Real Murcia.

Como ahora ya sí tiene una propuesta interesante, el aguileño prefiere cambiar de aires, alejándose de un entrenador con el que no tiene feeling. Aunque el jugador tiene contrato en vigor hasta 2022, en el Real Murcia consideran que va a ser casi imposible retenerlo a la fuerza. Por ello, ahora el consejo de administración quiere salir ganador del tira y afloja, intentando conseguir que el Marbella no se lleve gratis al goleador y asegurándose, antes de dar el OK a la operación, un repuesto que haga olvidar a Chumbi lo antes posible.

De confirmarse la baja, el aguileño abandonaría Nueva Condomina dos años y medio después de su llegada. Fichó por el Real Murcia en verano de 2018. Pese a estar lesionado de gravedad, Víctor Gálvez le ponía sobre la mesa un contrato inimaginable para un futbolista que había sido operado dos veces consecutivas de la rodilla. Con el alta médica, Chumbi volvió al césped, pero muy lejos de su mejor nivel. Algo que tampoco logró el pasado curso, siendo un jugador totalmente prescindible para Adrián Hernández. Sin ofertas para salir, tuvo que bajarse varias veces el salario para poder tener un hueco en el equipo. Por fin, en esta primera vuelta, Chumbi había recuperado el gol, pero habrá que esperar para saber si los seguirá celebrando con la camiseta del Real Murcia.

Adrián: "Nereo y Gurdiel están aptos para jugar"

Adrián Hernández aprovechó la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Recreativo Granada para decir que está «contento» con la llegada al equipo del meta Nereo Champagne y del lateral Adán Gurdiel. «Son dos fichajes que queríamos», indicaba el técnico, que además confirmó que este mismo fin de semana podrían ser de la partida. «Nereo nos va a dar el liderazgo que no teníamos y que nos ha costado multitud de puntos. Es un líder del que los otros porteros y los defensas pueden aprender mucho». Aunque el argentino estaba sin equipo, Adrián señaló que «viene a un nivel físico muy bueno», y es que el guardameta estaba entrenando con el Rayo Majadahonda. «Le falta jugar y tener rodaje», añadía el técnico.

Respecto a Adán Gurdiel, Adrián comentaba que el objetivo es que «recupere la confianza, la chispa y la velocidad». «Hace un año y medio era uno de los mejores laterales de la categoría. Ahora no ha llegado a ese punto, pero está en una edad perfecta para dar un mayor rendimiento», comentaba, esperando que esa evolución llegue en el Real Murcia. «Es un perfil que no teníamos en el equipo. Con Gurdiel tenemos un lateral largo, que puede jugar de carrillero e incluso de extremo. Tiene buen centro y va bien a balón parado. Nos va a dar muchas opciones diferentes».

Respecto al partido de mañana, Adrián dijo que está contento con la semana de entrenamiento: «Veo que el equipo se está enchufando y tiene los ojos incrustados en sangre».