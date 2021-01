El Real Murcia llama a Aquino para que sustituya a Chumbi y el delantero se deja querer

De llegarse a un acuerdo, el exgrana tendría que desvincularse del Badajoz, con el que ha marcado cuatro goles esta temporada

La historia entre el Real Murcia y Dani Aquino parece no acabar nunca. Por más rupturas que se produzcan entre el club grana y el jugador murciano, ambos siempre están dispuestos a intentarlo de nuevo. El último partido del delantero con la elástica murcianista fue el 22 de diciembre de 2018. Tras aquel choque frente al Melilla en el que marcó dos goles, el futbolista forzó para abandonar una entidad donde se avecinaban más curvas después de los impagos de Gálvez y la llegada de Francisco Tornel. Solo unas semanas después, Aquino ganaba el pulso y se marchaba cedido al AEK Larnaca, para en verano regresar, pero sin deshacer la maleta, porque finalmente se desvinculaba y ponía rumbo a Polonia, donde su aventura duró poco o nada.

De esto hace ya un año y medio, y ambas partes han vuelto a demostrar que no son rencorosas. Este viernes, nada más conocer en Nueva Condomina que Chumbi no quiere continuar en la plantilla al tener una interesante oferta económica del Marbella, el consejo de administración no quiso perder ni un segundo. Después del cabreo y sabedores de que va a ser imposible retener al aguileño, que quiere poner fin como sea a su relación con Adrián Hernández, el Real Murcia no necesitó ni mirar la lista de posibles delanteros que hay en el mercado, porque a las primeras de cambio volvió a surgir el nombre de Dani Aquino.

Ni el hecho de que el exgrana parece haber encontrado la estabilidad en Badajoz, donde se ha convertido en un jugador importante y donde lleva cuatro goles esta temporada, ha sido un impedimento para que los responsables del Real Murcia se permitan soñar.

Dispuestos a hacer un esfuerzo económico extra en este mercado invernal, donde ya han llegado dos jugadores que elevan el nivel como Gurdiel y Nereo Champagne, y con la ficha que liberaría Chumbi por su salida, en los despachos de Nueva Condomina confían en que podrán convencer a Aquino para que fuerce su salida del Badajoz, con el que acaba contrato el próximo mes de junio.

Fue Francisco Cobacho el encargado de llevar a cabo el primer acercamiento. El consejero grana levantaba el teléfono para palpar la reacción de Dani Aquino ante la propuesta. Y el jugador, nada más escuchar el interés grana, se dejó querer, sabedor también de que solo tiene firmado hasta junio y que puede asegurarse otro buen contrato además de regresar a casa.

Hasta aquí todo parece sencillo. El Real Murcia llama Aquino para sustituir a Chumbi, y el delantero murciano ve con buenos ojos volver al club grana en la que sería su tercera etapa. La historia se complica cuando entra en escena el Badajoz. Es aquí donde se verá el interés real de las partes, porque si los murcianistas consiguen convencer económicamente al atacante, éste a su vez tendrá que forzar para que los pacenses le dejen salir de forma gratuita, lo mismo que está haciendo Chumbi para marcharse a un Marbella que no está dispuesto a poner sobre la mesa ninguna cantidad económica.

Si Chumbi ha cerrado la primera vuelta con cinco goles, siendo el pichichi grana; Dani Aquino ha marcado cuatro para contribuir a que el Badajoz camine firme como líder sólido del subgrupo B del Grupo V. Los blanquinegros llevan 22 puntos, después de siete victorias, un empate y una derrota. Sus situación en la clasificación es comodísima, y es que tienen ocho puntos de ventaja sobre el Villanovense y el Talavera, segundo y tercero , repectivamente.

Dani Aquino, de 30 años, ha ido de menos a más esta campaña. Empezó en el banquillo. Durante las cuatro primeras jornadas tuvo que conformarse con saltar al terreno de juego en la segunda parte. En ese periodo anotó dos goles, uno ante el Socuellamos, choque en el que más minutos jugó -36-, y otro frente al Villarrubia, contra el que jugó 29 minutos.

Su primera titularidad en esta temporada 2020-2021 llegó en la quinta jornada, marcando un gol al Villarrobledo. A partir de ahí, Estévez le dio confianza, manteniéndolo en el once, y Aquino volvía a marcar una semana después. Solo con la vuelta de la competición tras el parón navideño se quedó fuera del equipo al tener que cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja que vio contra el Mérida, partido en el que el Badajoz sufría la primera derrota de esta campaña.