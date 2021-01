"Estamos buscando fichajes de perfil alto que puedan mejorar un equipo que va líder"

El UCAM Murcia recibirá mañana en La Condomina al Sevilla Atlético con el coronavirus de fondo. Tres de los futbolistas de la plantilla universitaria están contagiados, por lo que no podrán ser de la partida. Sus nombres no han transcendido y José María Salmerón en la rueda de prensa de ayer tampoco quiso desvelar las identidades, que al final se tendrán que conocer mañana cuando salga la alineación y los jugadores del banquillo.

El coronavirus no va a evitar que se celebre el choque ante el Sevilla Atlético, primero de la segunda vuelta. Al no tener contacto los afectados con el resto de jugadores, hará posible que se juegue el encuentro. Eso sí, la semana ha estado marcada por esos contagios. «Hemos trabajado con mucho cuidado toda la semana, tomando todas las precauciones para que no hubiera peligro de contagio para el resto de jugadores», indicaba el técnico, quien también señaló que los afectados se «encuentran en buen estado».

Al margen de las bajas, Salmerón está centrado en el Sevilla Atlético, ante el que sabe que su equipo tiene que ser «competitivo, sabiendo que la dificultad es grande». «El Sevilla Atlético tiene mucha calidad y si tiene un buen día pueden ganar a cualquier equipo», explicaba, dejando claro que «vamos a tomarnos el partido con la seriedad que lo estamos haciendo».

Continuó el preparador del UCAM elogiando al rival: «Estamos ante un equipo con jugadores que por su calidad estarán dentro de poco en Primera. Obviamente por ser tan jóvenes cometen errores, pero tiene un buen nivel. Tenemos que tomarnos el partido como lo estamos haciendo, como si jugáramos contra el primero».

Salmerón fue cuestionado por Santi Jara, que arrastra molestias desde el derbi frente al Murcia. «Está en el proceso de recuperarse. Ha estado todas las Navidades sin entrenar y no está al máximo nivel, pero sí que está trabajando regularmente. Tenemos que ver en qué momento puede volver», indicaba el almeriense.

Siguiendo con las bajas, Salmerón dijo que te tendrá que tirar del filial. «Nosotros confiamos y no tenemos miedo en el sentio de que son tres jugadores imprtantes, pero tenemos otros que han salido».

Sobre el mercado de fichajes, el técnico del UCAM Murcia indicó que «queremos a jugadorse que realmente puedan aportar y darnos mucho, añadiendo que van a «esperar» y que están «tranquilos». «Estamos buscando futbolitas de medio campo hacia arriba. Buscamos un perfil alto, porque para entrar en un equipo que va líder hay que aportar mucho», continuaba, insistiendo en que «hay que ser meticuloso y estar tranquilos».