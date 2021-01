Segundo asalto con una reestructuración

Si hace tan solo una semana el Real Murcia parecía atascado en el mercado invernal teniendo en cuenta el largo parón en la Segunda División B en el mes de diciembre, ahora los granas podría iniciar la segunda vuelta del campeonato con hasta cuatro caras nuevas respecto al último encuentro en El Ejido. Cierto es que las novedades como tal son las incorporaciones del lateral derecho Adán Gurdiel y el portero Nereo Champagne, quienes ayer entrenaron por primera vez con sus nuevos compañeros y aseguraron estar en plenas condiciones para saltar el domingo al terreno de juego y medirse al Recreativo Granada (12.00 horas) si el técnico Adrián Hernández así lo considera oportuno.

Pero es que, además, el entrenador murciano recuperará a los sancionados Alberto Toril y Youness. Dos jugadores hasta ahora muy importantes en los esquemas del técnico grana y que no pudieron estar el pasado domingo en tierras almerienses al tener que cumplir sus respectivos castigos por sus expulsiones en los duelos ante el Córdoba y el UCAM Murcia. El joven centrocampista, hasta su expulsión en el derbi regional, era uno de los que más minutos había disputado en esta primera vuelta. Siendo titular en los ocho partidos anteriores al duelo frente a El Ejido 2012. Por lo que, con total seguridad, regresará a los planes del entrenador murciano este domingo en la ciudad deportiva del Granda. Mientras que Alberto Toril, quien estaba siendo otra pieza importante, también tiene serias papeletas de seguir los pasos del centrocampista. Aunque, la llegada de Adán Gurdiel y la baja de Iván Pérez, tras su expulsión por doble amarilla en El Ejido, podría provocar que el técnico grana variase sus planes con la apuesta de dos carrileros. No obstante, Alberto Toril podría tener cabida en ese sistema junto a Rafa Chumbi.

El lateral leonés , quien fue presentado ayer con el Real Murcia, agradeció públicamente al club universitario el trato de estos años y espera iniciar una nueva etapa con buen pie. «Agradecer la confianza que han puesto en mi y sobre todo a los compañeros por el día de hoy y tengo la sensación de que he tomado la mejor decisión posible», afirmaba el defensa y añadió que «conozco a Adrián Hernández y creo que la forma que tiene de jugar me beneficia, creo que deportivamente nos complementamos los dos». Sobre su salida del UCAM comentó que «el club ha ayudado en todo y eso no deja de ser fútbol. Llega un nuevo compañero y te comunican que no cuentan contigo por un tema deportivo, por lo que creo que no hay que darle más importancia de la que tiene, ha sido un acuerdo rápido y agradecido por estar aquí».

Mientras que el portero Nereo Champagne, también mostró su disponibilidad para luchar por un hueco en el once ante Josele. «Puedo aportar a experiencia que he vivido durante estos años en el fútbol, que por suerte han sido varios, y ayudar a mis compañeros en lo que pueda y ellos a mí a ser mejor cada día», dijo. Además explicó que ha estado trabajando, aunque sin ficha, como «uno más» en el Rayo Majadahonda, de Segunda B, hasta ahora y destacó «el gran grupo humano» que existe en el Real Murcia tras su primer entrenamiento.